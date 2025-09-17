Slovenská investičná skupina vstupuje na český trh, firma Across realizuje aj ďalšie zmeny

Slovenská investičná skupina Across sa pripravuje na expanziu za hranice domáceho trhu. Po 23 rokoch pôsobenia na Slovensku vstupuje na český finančný trh, keď získala 60-percentný podiel v tamojšom obchodníkovi s cennými papiermi Cleverest.
Prirodzený krok
Súčasťou transakcie je aj prevzatie dvadsaťčlenného obchodného tímu, pričom spoločnosť bude po akvizícii fungovať pod značkou Across. Dohodu ešte musia schváliť regulačné orgány, čo by malo umožniť začiatok poskytovania služieb v Českej republike už v budúcom roku. Podľa generálneho riaditeľa Acrossu Miroslava Boublíka je expanzia do Česka prirodzeným krokom.
„Pre slovenskú investičnú firmu je úplne prirodzené expandovať najskôr do Českej republiky, nakoľko ide o trh, ktorý je Slovensku nielen geograficky a kultúrne, ale aj ekonomicky najbližší. Táto blízkosť vytvára prostredie s vysokou mierou predvídateľnosti, čo je pri investičných rozhodnutiach kľúčové,“ uviedol Boublík.
Významný hráč
Český trh označil za stabilný a transparentný, čo podľa neho poskytuje vhodné podmienky pre rozšírenie investičných služieb. Akvizícia prichádza v období, keď Across realizuje sériu strategických zmien. Firma vstúpila do kolektívneho investovania, pripravuje vlastné fondy a ohlásila vznik finančnej skupiny, pod ktorú budú spadať aj dcérske spoločnosti zamerané na privátne bankovníctvo či crowdfunding.
Súčasťou stratégie je aj digitálna transformácia. Across plánuje vytvárať portfóliá na mieru prostredníctvom digitálnej platformy a cieliť tak aj na menších investorov. Podľa Boublíka chce spoločnosť reagovať na meniace sa potreby investorov a využiť svoje know-how aj na ďalších európskych trhoch. „Naším cieľom je stať sa významným regionálnym hráčom v oblasti wealth managementu,“ dodal.
Investičná skupina Across pôsobí na slovenskom trhu od roku 2002. Okrem finančnej oblasti je skupina aktívna v hotelierstve, realitách, retaili, športe, v mediálnej oblasti a vo viacerých významných private equity projektoch. Ako finančný investor má zastúpenie na devätnástich trhoch v rámci celej Európy. Majetok skupiny dosahuje 373 miliónov eur.