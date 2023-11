Slováci si uvedomujú potrebu šetrenia na nové bývanie a záujem o stavebné sporenie podľa PSS rastie

Záujem o stavebné sporenie rastie dvojciferným tempom. Konštatuje to Prvá stavebná sporiteľňa (PSS). Od začiatku januára do konca septembra si jej klienti uzatvorili viac ako 51-tisíc nových zmlúv pri medziročnom náraste o 29 %. Vzrástol aj objem cieľových súm, a to o 49 % na 1,57 mld. eur.

Potreba sporenia

„Ľudia na Slovensku si stále viac uvedomujú potrebu sporiť si na nové bývanie a záujem o stavebné sporenie naďalej rastie dvojciferným tempom,“ uvádza riaditeľ úseku obchodu Prvej Stavebnej sporiteľne Milan Baláž.

Situácia na finančnom trhu a nárast úrokových sadzieb v poslednom období podľa neho ešte viac upriamili pozornosť klientov na stavebné sporenie.

Ovláda takmer 90 percent trhu

Objem úverov z PSS, ktoré klienti využívajú na kúpu, výstavbu alebo rekonštrukciu svojich domovov, dosiahol za deväť mesiacov viac ako 381 mil. eur.

Prvá stavebná sporiteľňa vznikla 16. novembra 1992 a ovláda zhruba 90 % trhu stavebného sporenia. Slovenská sporiteľňa v nej vlastní 9,98 % akcií, rakúska Erste Group Bank má 25,02-percentný podiel. Nemecká firma Bausparkasse Schwäbisch Hall a rakúska Raiffeisen Bausparkassen Holding majú zhodne po 32,5 % akcií.