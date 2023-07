Slováci sa do zakladania nových živností nehrnú, odrádzajú ich hneď viaceré faktory

Slováci sa do zakladania vlastných živností nehrnú. Za prvých päť mesiacov tohto roka sa rozhodlo pre rozbeh svojho podnikania 22 380 ľudí na Slovensku. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka to predstavuje pokles o 26,5 %. Tohtoročné údaje o novovzniknutých živnostiach sú nižšie aj v porovnaní s rokom 2021, kedy sa pre takýto krok rozhodlo 27 041 fyzických osôb. Vyplýva to z údajov spoločnosti Dun & Bradstreet.

„Súčasných podnikateľov, ale aj tých, ktorí o založení živnosti len uvažujú, pravdepodobne odrádzajú viaceré faktory. Mnohí majú ešte v pamäti pandémiu, po nej nasledoval konflikt na Ukrajine a následná vysoká inflácia,“ konštatuje analýza.

Najčastejšie sa pre založenie živnosti rozhodli v tomto roku ľudia v Prešovskom kraji. Početne najviac nových živností vzniklo v oblastiach zameraných na zemné práce, ostatné stavebné kompletizačné a dokončovacie práce alebo na činnosti poisťovacích agentov a maklérov.

Nelichotivé fakty o vznikajúcich podnikateľoch dopĺňajú aj údaje o tom, koľko ľudí sa rozhodlo svoju živnosť ukončiť. V prvých piatich mesiacoch tohto roka zaniklo spolu 18 645 živností. Je to najviac za posledné tri roky, keďže za prvých päť mesiacov minulého roka to bolo 17 677 a v roku 2021 len 13 998 prípadov.