Rodiny s nezaopatrenými deťmi dostanú zvýšené prídavky, suma prekročí 50 eur

Od 15. februára začnú rodiny s nezaopatrenými deťmi dostávať na účty zvýšené prídavky na dieťa. Prostredníctvom pošty to bude od 20. do 27. februára. Na spoločnej tlačovej besede o tom informovali predseda parlamentu a predseda hnutia Sme rodina Boris Kollár a minister práce Milan Krajniak. Celkovo dostane zvýšený, 60-eurový prídavok viac ako 1,1 milióna detí.

Zvýšenie podpory rodín

„Som veľmi rád, že v pomoci rodinám táto vláda pokračuje ďalej, sú to míľové kroky oproti predchádzajúcim vládam,“ uviedol Kollár.

Ako doplnil minister práce, ide o absolútne zásadné zvýšenie podpory rodín. Kým v roku 2019 predstavovala celková suma vyplatených prídavkov na deti 328 mil. eur, v roku 2022 to bolo 373 mil. eur a v aktuálnom roku by to malo byť 778 mil. eur.

Z celkového počtu 1,8 milióna slovenských domácností je 660-tisíc s nezaopatrenými deťmi. Absolútnu väčšinu z nich tvoria rodiny s jedným alebo dvomi deťmi. V prípade rodiny s jedným dieťaťom od 6 do 18 rokov predstavuje zvýšenie oproti roku 2019 sumu 153 eur, v prípade rodiny s dvomi deťmi je to 307 eur.

Prídavok na dieťa

Ďalšie zvyšovanie prídavkov na deti je zatiaľ otázne, nie je stanovený automatický valorizačný mechanizmus. Podľa Krajniaka to bude závisieť od rozhodnutia vlády a možností štátneho rozpočtu.

Prídavok na dieťa sa zvýšil na základe novely zákona o prídavku na dieťa platnej od 1. januára tohto roka. Z pôvodných 30 eur vzrástol na 60 eur mesačne. Zvýšenie prídavku na dieťa rodiny s nezaopatrenými deťmi pocítia prvýkrát vo februári, keďže túto dávku vyplácajú úrady práce a sociálnych vecí mesačne pozadu.