Rekordy na Wall Street, ázijské trhy kolísali. Investori čakajú na jeden dôležitý telefonát

Pozornosť púta aj očakávané rozhodnutie Bank of Japan.
Ázijské trhy sa v piatok, na konci silného týždňa pre investorov po znížení úrokových sadzieb v USA, pohybovali zmiešane, pričom pozornosť sa presunula na očakávaný telefonát medzi americkým prezidentom Donaldom Trumpom a čínskym lídrom Si Ťin-pchingom.

Federálny rezervný systém (Fed) znížil v stredu úrokové sadzby prvýkrát od decembra a prognózy naznačujú ďalšie dve zníženia sadzieb v tomto roku, no šéf Fed-u Jerome Powell upozornil, že rozhodnutia budú závisieť od ekonomických dát.

Maximá na americkom trhu

Na Wall Street vo štvrtok pokračoval trend z ostatných mesiacov, ktorý poháňajú predovšetkým technologické spoločnosti. Všetky tri hlavné americké akciové indexy dosiahli vo štvrtok rekordné hodnoty.

V Ázii boli v piatok obchodné výsledky prevažne pozitívne, pričom Tokio, Sydney, Wellington, Manila a Jakarta rástli, Hongkong a Šanghaj sa pohybovali striedavo a Soul a Tchaj-pej si pohoršili.

Očakáva sa, že telefonát medzi Trumpom a Si Ťin-pchingom, ich prvý od júna, sa bude týkať aj dohody o vlastníctve populárnej aplikácie TikTok. Tento hovor nasleduje po stretnutí vysokých predstaviteľov oboch krajín v Madride, kde diskutovali o obchode a blížiacom sa novembrovom termíne pozastavenia amerických ciel.

Zrak upriamený na Japonsko

Ďalšou dôležitou udalosťou je rozhodnutie Bank of Japan (BoJ) o menovej politike. Očakáva sa, že úrokové sadzby zostanú nezmenené, no investori budú pozorne sledovať vyjadrenia guvernéra Kazua Uedu, najmä vzhľadom na politické zmeny v rámci vládnucej Liberálno-demokratickej strany a jej nadchádzajúce voľby lídra.

Severomorská ropa Brent, ktorej cena sa považuje za medzinárodnú referenčnú cenu, zaznamenala pokles o 0,2 % na 67,34 USD za barel.

