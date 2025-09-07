Hypotekárna jeseň je tu. Ktorá fixácia je podľa analytika momentálne najvýhodnejšia?

Jeseň na Slovensku už tradične prináša zvýšený záujem o bývanie, či už ide o kúpu nehnuteľnosti alebo rekonštrukciu. S týmto obdobím prichádza aj nový boj bánk o klientov, pričom rozhodujúce slovo majú hypotéky.
„Jeseň býva často spájaná s bývaním. Či už ide o kúpu bytu, domu alebo rekonštrukciu, cesta vedie cez pôžičku alebo hypotéku, teda s dlhými rokmi splácania,“ hovorí finančný analytik Swiss Life Select.
Súboj bánk o klientov
Úrokové sadzby hypoték sa od júna výraznejšie nezmenili, no banky hľadajú spôsoby, ako pritiahnuť nových klientov. K lákadlám patria zľavy na poplatkoch, akciové sadzby na obmedzený čas, preplatenie refinančných nákladov či odpustenie niekoľkých splátok.
Napriek tomu sa ukazuje, že tí, ktorí čakali na lacnejšie splácanie, sa prerátali. Klesajúce sadzby síce znížili cenu úverov, no zároveň vzrástli ceny nehnuteľností. „Kto si pred dvomi rokmi nemohol dovoliť splácať pri vyšších sadzbách, nemôže si to dovoliť ani teraz, pretože splátky zvýšila vyššia cena nehnuteľností,“ upozorňuje Škriniar.
Najvýhodnejšie fixácie
Výhľad do budúcnosti je neistý. Európska centrálna banka zvažuje ďalšie znižovanie sadzieb, no podľa analytikov by k tomu mohlo dôjsť až v decembri, a to len za predpokladu priaznivého vývoja inflácie, nezamestnanosti a rastu ekonomiky.
Do hry navyše vstupuje aj dôvera investorov v slovenské verejné financie. Ak sa zníži, môže to znamenať tlak na vyššie úroky zo štátnych dlhopisov, čo by sa následne premietlo aj do hypotekárnych sadzieb.
Najvýhodnejšie hypotéky sú momentálne podľa analytika pri trojročných fixáciách. Pri úvere vo výške 200-tisíc eur sa mesačná splátka pohybuje medzi 910 a 942 eurami. Päťročná fixácia vyjde drahšie. Mesačne 932 až 984 eur.
Na získanie takéhoto úveru musí dvojica žiadateľov preukázať spoločný príjem približne 2500 eur, čo podľa analytika zodpovedá dvom priemerným slovenským platom. Dostupnosť bývania sa tak ďalej zhoršuje, čo nezmiernia ani vládne konsolidačné opatrenia. Tie síce majú pomôcť štátnemu rozpočtu, no ich neúspech by mohol znamenať ešte vyššie úroky na trhu.
Podľa Škriniara sa kúpa bývania neoplatí odkladať. Nejde o špekulatívny krok, ale o dlhodobú potrebu. Odborník odporúča, aby si domácnosti otestovali splácanie ešte pred podpisom zmluvy. „Odkladajte si tri mesiace výšku mesačnej splátky na sporiaci účet. Ak to zvládnete a nesiahnete na tieto peniaze, zvládnete aj hypotéku,“ radí. Zároveň odporúča porovnávať ponuky bánk.