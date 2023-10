Projekt digitálne euro je o čosi bližšie, návrh prešiel do ďalšej fázy

Eurosystém prechádza do ďalšej, prípravnej fázy projektu digitálneho eura. Rozhodla o tom dnes Rada guvernérov Európskej centrálnej banky (ECB). Prípravná fáza projektu sa začne 1. novembra 2023 a bude predbežne trvať dva roky.

Podmienky na jeho prijatie

Jej súčasťou bude finalizácia súboru pravidiel digitálneho eura a výber poskytovateľov, ktorí by mohli vyvinúť platformu a infraštruktúru digitálneho eura. Informovala o tom Národná banka Slovenska.

Podľa ECB prípravná fáza vytvorí podmienky na potenciálne prijatie rozhodnutia o vydaní digitálneho eura. Digitálne euro by bolo široko dostupné občanom a podnikom prostredníctvom dohliadaných sprostredkovateľov, napríklad bánk.

Všetky digitálne platby v eurozóne

Podľa navrhovanej koncepcie by digitálne euro predstavovalo digitálnu formu hotovosti, ktorá by sa dala používať pri všetkých digitálnych platbách v celej eurozóne. Okrem iného by bolo široko dostupné a jeho bežné používanie by bolo bezplatné. Ponúkalo by najvyššiu úroveň súkromia a umožňovalo by okamžité vyrovnanie platieb v peniazoch centrálnej banky.

Dalo by sa používať na platby medzi jednotlivcami, na predajných miestach, v rámci elektronického obchodovania a pri vládnych transakciách. Digitálne euro by bolo prvým digitálnym platobným nástrojom, ktorý by ponúkal všetky tieto funkcie.