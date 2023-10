Prijatie vyrovnaného hospodárenia štátu je pre členov tripartity neprijateľné, od novej vlády očakávajú úpravu podľa priorít

Prijatie aktuálneho návrhu rozpočtu s vyrovnaným hospodárením je pre členov Hospodárskej a sociálnej rady SR neprijateľné. Materiál rezortu financií neobsahuje detaily očakávaných výdavkov jednotlivých ministerstiev.

Vyrovnaný rozpočet

Samotná vláda však vníma predloženie tohto návrhu vyrovnaného rozpočtu výlučne ako splnenie si zákonnej povinnosti a odporúča jeho stiahnutie novou vládou.

Ako uviedla Asociácia priemyselných zväzov a dopravy, prijatie vyrovnaného rozpočtu by poškodilo ekonomiku. Znamenalo by to aj destabilizáciu bežných verejných inštitúcií, ako sú napríklad súdy, okresné úrady, či ministerstvá.

Prišli by aj žaloby a sankcie voči Slovensku pre neplnenie si zákonných povinností. Ohrozená by bola aj kritická infraštruktúra a nastala by celková destabilizácia štátu.

Nerealizovateľné predpoklady

„Preto tento návrh vnímame len ako splnenie si zákonnej povinnosti, nie ako návrh, o ktorého prijatí treba rokovať,“ uviedla asociácia priemyselných zväzov. Obdobne sa vyjadrili aj ostatné organizácie v rámci tripartity.

Ako ďalej informovala Republiková únia zamestnávateľov, vyrovnaný rozpočet ministerstvo financií postavilo na nerealizovateľných predpokladoch.

„Namiesto plošného zníženia výdavkov ministerstvo navrhlo prepustenie 100-tisíc ľudí z verejnej správy a 30-percentné škrty v spotrebe a investíciách verejnej správy. Výsledkom poklesu týchto verejných výdavkov je pokles HDP o 6,4 % a pokles daňových príjmov o 7 %,“ uvádza únia zamestnávateľov. Tento spôsob prepočtu dopadov kritizuje aj Rada pre rozpočtovú zodpovednosť.

Úradnícka vláda

Aj v Asociácii zamestnávateľských zväzov a združení SR sú si vedomí, že návrh rozpočtu predkladá úradnícka vláda a môžu tak očakávať, že prídu úpravy podľa priorít novovytvorenej vlády.

„V každom prípade považujeme za nevyhnutné konštatovať, že v rozpočte musí byť zohľadnená okrem iných aj oblasť zdravotníctva, ktoré je dlhodobo podfinancované,“ informuje asociácia zamestnávateľských zväzov. Rozpočet musí byť podľa nich štruktúrovaný tak, aby sa práve táto oblasť v rozpočte výrazne posilnila.

Konfederácia odborových zväzov očakáva, že reálny rozpočet verejnej správy bude, aj napriek nevyhnutnosti konsolidovať verejné financie, nastavený na postupnú konsolidáciu. Tá podľa ich vyjadrení nespôsobí negatívne sociálne dopady, najmä na zamestnancov verejnej správy.