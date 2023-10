Ódorova vláda odporúča šetriť aj na súkromných dôchodkoch, poškodilo by to verejných zamestnancov

Štát by mohol šetriť aj na súkromných dôchodkoch zamestnancov verejnej správy. Jedným z opatrení na ozdravenie verejných financií, ktoré odporúča úradnícka vláda Ľudovíta Ódora, by mohlo byť krátenie príspevkov do tretieho dôchodkového piliera od ich zamestnávateľa na polovicu.

Horná hranica sociálneho fondu

Ide o doplnkové dôchodkové sporenie na penzijných účtoch, ktoré spravujú doplnkové dôchodkové spoločnosti.

„Niektoré z úradov vyplácajú relatívne vysokú sumu kompenzácií vo forme príspevkov do tretieho dôchodkového piliera. Takúto formu benefitov je vhodné obmedziť, napríklad stanovením hornej hranice pre tvorbu sociálneho fondu,“ odporúča rezort financií.

Ak by zamestnávatelia vo verejnej správe znížili príspevky do tretieho piliera na polovicu, v roku 2025 by to prinieslo úsporu približne 36 miliónov eur.

Organizácie verejnej správy často využívajú príspevky do tretieho piliera ako jeden z benefitov. Príspevky sa podľa rezortu financií medzi rôznymi úradmi líšia, podobne sa líšia aj sumy, ktoré si musí do systému vložiť sám zamestnanec.

Podiel vyplatených kompenzácií

„Bolo by vhodné systém zjednotiť prinajmenšom pre ústredné orgány štátnej správy. Pri tej príležitosti je možné obmedziť príspevky tak, aby tvorili nižší podiel vyplatených kompenzácií,“ uviedol rezort financií.

Doplnkové dôchodkové sporenie je dobrovoľný, tzv. tretí pilier dôchodkového systému, v ktorom finančné prostriedky účastníkov spravujú doplnkové dôchodkové spoločnosti.

Doplnkové dôchodkové sporenie má umožniť sporiteľom získať doplnkový dôchodkový príjem v starobe a doplnkový dôchodkový príjem v prípade skončenia výkonu tzv. rizikových prác

Vstup do tretieho piliera je povinný pre zamestnanca, ktorý vykonáva tzv. rizikové práce, a to do 30 dní od začatia výkonu týchto prác. Pre ostatných zamestnancov a osoby staršie ako 18 rokov je vstup do tretieho piliera dobrovoľný.