Do druhého dôchodkového piliera vstupujú každý mesiac tisíce nových sporiteľov, na penziu si v ňom sporí už cez 1,8 milióna ľudí

Ku koncu septembra tohto roka si na dôchodok v druhom penzijnom pilieri sporilo 1 milión 812,5 tisíca ľudí. V porovnaní so septembrom minulého roka v systéme starobného dôchodkového sporenia pribudlo 70-tisíc osôb. Informovala o tom Asociácia dôchodkových správcovských spoločností.

Od mája tohto roka sa zaviedol automatický vstup mladých ľudí do druhého dôchodkového piliera. Ak im vznikne prvé dôchodkové poistenie, teda sa prvýkrát zamestnajú, automaticky sa stávajú účastníkmi sporivého piliera.

Koho sa týka automatický vstup?

Automatický vstup do druhého piliera sa pritom týka nielen mladých ľudí, ktorí sa po 1. máji tohto roka prvýkrát zamestnajú, ale tiež osôb do 40 rokov, ktoré predtým nemali povinnosť platiť odvody na dôchodkové poistenie a po 1. máji tohto roka im vznikne. Každému sporiteľovi, ktorému vznikne účasť v druhom pilieri automaticky, však zostáva možnosť do dvoch rokov z druhého piliera vystúpiť.

Rozhodne abeceda

Osoby automaticky vstupujúce do druhého piliera majú možnosť počas prvých 180 dní od vzniku dôchodkového poistenia zvoliť si dôchodkovú správcovskú spoločnosť (DSS) sami. Ak tak v tejto lehote neurobia, správcu penzijných úspor im určí Sociálna poisťovňa.

Postupuje pritom tak, že ide postupne podľa zoznamu dôchodkových spoločností zoradených v abecednom poradí. Sporiteľ si pritom následne môže správcu svojich penzijných úspor zmeniť.