Pri nesplácaní pôžičiek môže hroziť až exekúcia

Finančná situácia človeka sa môže niekedy zhoršiť a hrozí mu, že nebude schopný splácať svoje dlhy. Leo Teodor Vojčík, partner právnickej firmy Vojčík & Partners, radí, že v takom prípade je dôležité ihneď komunikovať s veriteľom a hľadať riešenia. „Vo všeobecnosti možno povedať, že ak dlžník prestane splácať svoje záväzky, veriteľ má právo ich vymáhať súdnou cestou,“ upozorňuje Vojčík.

Pri nesplácaní sa dostáva dlžník do omeškania a s tým je spojené aj právo veriteľa požadovať okrem samotného dlhu aj úroky z omeškania. Zároveň môže súdne konanie, ak v ňom uspeje veriteľ, znamenať pre dlžníka povinnosť zaplatiť aj trovy konania. Ak je veriteľ úspešný v súdnom konaní, no dlžník napriek tomu dlhy neuhrádza, tak to môže viesť k exekučnému konaniu, kde exekútor môže siahnuť na majetok dlžníka.

Niekedy môže pomôcť oddlženie. „Oddlženie je možné urobiť dvoma spôsobmi, a to vyhlásením konkurzu a návrhom na určenie splátkového kalendára,“ približuje Vojčík. Dlžník však musí splniť zákonom dané podmienky na oddlženie. Nestačí napríklad len to, že nie je schopný zaplatiť jednu splátku hypotéky.

Ako je to pri BSM?

Ak dlhy nespláca manžel či manželka, môže byť pohľadávka veriteľa uspokojená aj z majetku patriaceho do bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Vojčík odporúča manželom dohodou vo forme notárskej zápisnice zúžiť rozsah bezpodielového spoluvlastníctva.

„Ak však druhý z manželov nie je schopný splácať dlhy počas manželstva a bezpodielové spoluvlastníctvo manželov nie je žiadnym spôsobom zatiaľ upravené, ako obranu druhého manžela odporúčame podať návrh na súd na zrušenie bezpodielového spoluvlastníctva manželov,“ uvádza Vojčík.

Platí však, že exekútor nemôže siahnuť na majetok druhého z manželov, ktorý nepatrí do bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Napríklad, ak išlo o dar alebo dedičstvo. Druhému z manželov exekútor taktiež nemôže nariadiť zrážky zo mzdy. Možnosťou je aj podanie návrhu na rozvod, keďže zánikom manželstva zanikne aj bezpodielové spoluvlastníctvo manželov.

Pri ručení za pôžičky niekoho iného je dôležité byť obozretný, pretože ručiteľ ručí za splnenie záväzku dlžníka celým svojim majetkom. „Samotný inštitút ručenia pre ručiteľa predstavuje mnohé riziká, a preto ho odporúčame riadne zvážiť,“ uzatvára Vojčík.