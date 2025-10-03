Pozitívny deň pre ázijské trhy, indexy na Wall Street na historických maximách

Japonský akciový index Nikkei v piatok výrazne poskočil o 1,9 percenta, keďže technologické spoločnosti zaznamenali silný nárast po oznámení strategických partnerstiev s OpenAI.
Tento pozitívny vývoj pomohol väčšine ázijských trhov, ktoré vstupujú do víkendu s optimizmom, pričom investori sa naďalej sústreďujú na očakávania ďalších znížení úrokových sadzieb v USA.
Juhokórejskí giganti Samsung a SK hynix nedávno oznámili predbežnú dohodu s OpenAI na dodávky čipov pre projekt Stargate, čo vyvolalo vlnu nákupov v technologickom sektore. V piatok sa k nim pridal japonský Hitachi, ktorý oznámil strategické partnerstvo s OpenAI v oblastiach umelej inteligencie a energetiky. Hitachi zaznamenal rast o viac než 9 percent.
Okrem Tokia zaznamenali zisky aj akcie v Sydney, Singapure, Bangkoku, Wellingtone, Tchaj-peji, Jakarte a Manile. Hongkong stratil jedno percento po tom, čo v predchádzajúcich troch dňoch vyskočil o viac ako štyri percentá. Trh v Šanghaji bol pre sviatok zatvorený. V Európe otvorili burzy v Londýne, Paríži a Frankfurte nad Mohanom s miernymi ziskami. Na Wall Street všetky tri hlavné indexy dosiahli vo štvrtok historické maximá.
Severomorská ropa Brent, ktorej cena sa považuje za medzinárodnú referenčnú cenu, zaznamenala nárast o 1,1 % na 64,80 USD za barel.