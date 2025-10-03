Čínske zločinecké gangy okrádajú Európsku úniu na DPH a colných poplatkoch. Plánujú dokonca vraždy

Hlavná verejná prokurátorka Európskej únie Laura Kövesiová vo štvrtok varovala, že zločinecké skupiny, najmä čínske, sa v celej EÚ dopúšťajú rozsiahlych colných podvodov a podvodov s DPH.
„Za posledného štyri a pol roka sme svedkami invázie zločineckých skupín z tretích krajín, najmä z Číny,“ uviedla Kövesiová, ktorá stojí na čele Európskej prokuratúry (EPPO). „Organizované zločinecké skupiny posunuli podvody s DPH a colnými poplatkami na priemyselnú úroveň. Musíme sa tomu postaviť.“
Kövesiová upozornila, že tieto skupiny sú mimoriadne nebezpečné a že EPPO má k dispozícii zvukové záznamy, ktoré dokazujú plánovanie vrážd v súvislosti s týmito podvodmi.
„Nebezpečné organizované zločinecké skupiny vytvorili kriminálny ekosystém podporovaný korupciou colných a daňových úradníkov, colných deklarantov a pracovníkov bánk,“ podotkla Kövesiová počas návštevy gréckeho prístavu Pireus, kde od roku 2016 vlastní čínska spoločnosť Cosco väčšinový podiel.
EPPO minulý mesiac oznámila najväčšie zhabanie kontajnerov v histórii EÚ v hodnote najmenej 250 miliónov eur práve v Pireu. Operácia Calypso viedla k zadržaniu šiestich osôb vrátane dvoch colníkov, ktorí čelia obvineniam z podvodu s colnými a DPH poplatkami na tovare dovážanom do EÚ.
Počas operácie skonfiškovali 2 435 kontajnerov, prevažne s elektrickými bicyklami, textilom a obuvou, pričom veľká časť tovaru bola neohlásená, nesprávne označená alebo podhodnotená, aby sa predišlo vyšším poplatkom. Podvodný systém podľa EPPO funguje najmenej osem rokov a spôsobil odhadované straty najmenej 350 miliónov eur na colných poplatkoch a 450 miliónov eur na DPH.