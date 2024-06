Poslanci neschválili novelu zákona o sociálnom poistení, odvody do dôchodku pre tehotné ženy sa zvyšovať nebudú

Odvody do dôchodku pre tehotné ženy sa zvyšovať nebudú. Poslanci Národnej rady SR neschválili novelu zákona o sociálnom poistení, ktorú predložila poslankyňa a podpredsedníčka klubu Progresívne Slovensko Simona Petrík.

Spravodlivý odvod do dôchodku

Predkladateľka návrhu chcela zvýšiť odvody do dôchodku u žien, ktoré pred materskou zarábali viac ako je priemerná mzda na Slovensku. V roku 2023 bola priemerná mzda vo výške 1 430 eur. Žene, ktorá v tom období zarábala viac a otehotnela, sa aktuálne do dôchodku odvádzajú odvody len z tejto priemernej mzdy a nie z jej skutočnej mzdy.

„Môj návrh zaručuje ženám s vyššou než priemernou mzdou spravodlivý odvod do dôchodku podľa jej priemernej mzdy. Ženy s nižšou mzdou si naďalej ponechajú výhodu odvodov z priemernej mzdy,“ objasnila ešte pred hlasovaním Petrík.

Druhý spôsob, ktorým chcela poslankyňa zabrániť, aby ženy nedoplácali na materstvo nízkym dôchodkom, boli zdieľané dôchodkové práva. V tomto prípade by sa príjmy oboch rodičov počas dohodnutého obdobia, kedy sa starali o dieťa, sčítali, a do dôchodku by si odvádzali rovným dielom 50 na 50.

Podľa poslankyne išlo o revolučné riešenie, ktoré funguje vo Švajčiarsku, a aktuálne sa testuje a overuje aj v Českej republike.

Nízka pôrodnosť

„Sme najrýchlejšie starnúca krajina v Európske únii, najväčším faktorom tohto stavu je nízka pôrodnosť. Ženy ak sa majú stať matkami, musia cítiť, že za materstvo nebudú penalizované, napríklad ťažším návratom na trh práce, nižším pracovným zaradením po rodičovskej, tým pádom aj nižším platom. Túto medzeru oproti mužom len tak nedobehnú a odmenou im je aj nižší dôchodok,“ uviedla Simona Petrík.

Keďže sa na Slovensku dožívajú viac rokov práve ženy, častokrát sa podľa poslankyne z PS z nich stávajú chudobné vdovy. Minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Erik Tomáš, ktorý by mal riešiť tieto záležitosti, podľa Petrík zatiaľ nič nespravil pre ženy a rodiny.