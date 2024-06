Zvýšenie životného minima môže niektorým spôsobiť problém pri hypotéke, zmeny nastanú aj v dôchodkoch

Životné minimum sa od júla zvýši, čo môže niektorým spôsobiť problém pri vybavovaní hypotéky. Výška životného minima sa od júla zvýši zhruba o 5 eur na jednu osobu, a to na takmer 274 eur. Pri ďalšej spoločne posudzovanej osobe je to zvýšenie o takmer 4 eurá na vyše 191 eur a ak berieme do úvahy aj dieťa, tak v tomto prípade je to nárast o vyše dve eurá na viac ako 125 eur.

Podľa opatrenia Národnej banky Slovenska musí žiadateľovi o úver vychádzať po splátke úveru finančná rezerva vo výške minimálne 40 % čistého príjmu. Banka pri žiadosti o úver odpočíta z čistého príjmu sumu životného minima za každého člena domácnosti a budúcu splátku úveru. Ľuďom s hraničným príjmom môže aj niekoľkoeurové zvýšenie životného minima zabrániť v získaní dostatočne vysokého úveru. V tejto situácii sa môže ocitnúť podľa finančných odborníkov niekoľko tisíc ľudí.

Pomôže ručiteľ

Ak je príjem žiadateľa o hypotéku nedostatočný, sú viaceré riešenia. Dá sa počkať na prípadný júnový trinásty plat alebo jednorazové odmeny, ktoré zvyšujú priemerný plat, a požiadať o hypotéku počas leta. Najlepšie je požiadať o úver v banke, ktorá priemeruje len posledných šesť výplat. Tak sa efekt odmien prejaví na bonite klienta v maximálnej miere.

Ďalšou možnosťou je vybrať si banku s dlhšou splatnosťou hypotéky, čo ďalej znižuje splátku. Príjem dokáže zvýšiť aj ďalší ručiteľ, napríklad niektorý z rodičov. Riešením môže byť aj to, že si záujemcovia nájdu lacnejšiu nehnuteľnosť a bude im potom stačiť nižší úver.

Avšak pri posudzovaní schopnosti splácať úver pre veľkú väčšinu klientov nie je vyššia suma životného minima až taký problém. Priemerná mzda rastie slušným tempom, čo prekoná efekt vyššieho životného minima. Navyše, iba časť klientov žiada úver v takej výške, pri ktorej sa dostanú úplne na hranu limitov pomeru splátky úveru k ich príjmu.

Zmeny v dávkach či dôchodkoch

So zvyšovaním životného minima však prichádza aj zvyšovanie viacero príspevkov a dávok. Ide napríklad o rodičovský dôchodok alebo o minimálne dôchodky.

Rodičovský príspevok od budúceho roka bude takmer 352 eur, ak rodič na dané dieťa nepoberal materskú alebo niečo vyše 482 eur, ak rodič materskú poberal. Nezdaniteľná časť na daňovníka na mesiac pri výpočte preddavkov na daň je vyše 479 eur. V ročnom zúčtovaní za rok 2025, ak daňovník dosiahne základ dane do 25 426,27 eura, nezdaniteľná časť na daňovníka bude 5 753,79 eura.

Od júla 2024 do konca júna 2025 má poistenec nárok na predčasný starobný dôchodok vtedy, ak suma novopriznaného predčasného starobného dôchodku dosiahne najmenej 438,4 eura. Suma, ktorú môže zarobiť evidovaný uchádzač o zamestnanie bude po novom zhruba 274 eur mesačne. Podľa zákona o pomoci v hmotnej núdzi sumy dávky a sumy príspevkov sa zvýšia o 1,9 %.