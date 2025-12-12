Porovnávač cien potravín dočasne nefunguje, ministerstvo financií hovorí o kybernetickom útoku

Porovnávač cien potravín cenyslovensko.sk, ktorý mal po spustení ostrej prevádzky slúžiť verejnosti s rozšírenými funkciami, sa stal terčom cieleného a koordinovaného kybernetického útoku. Podľa Ministerstva financií SR a DataCentra prišiel útok zo zahraničia aj zo Slovenska a spôsobil výpadok funkčnosti stránky krátko po jej oficiálnom predstavení. Situácia je aktuálne predmetom analýzy.
Ministerstvo financií SR spustilo ostrú prevádzku portálu v piatok, pričom minister Ladislav Kamenický (Smer-SD) uviedol, že systém umožní občanom porovnávať ceny potravín v rôznych obchodoch a potenciálne ušetriť desiatky percent z nákupov. Nové funkcionality mali posilniť transparentnosť trhu a podporiť informované rozhodovanie spotrebiteľov.