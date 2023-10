Ponziho schému doviedol Madoff do dokonalosti a ukradol viac ako 65 miliárd (video)

Investovanie je činnosť, ktorá nám vie zabezpečiť finančnú nezávislosť a slobodu. Nejde to určite zo dňa na deň a je s tým spojené aj určité riziko, ale ak investujete pravidelne a riadite sa určitými pravidlami ako napríklad diverzifikácia, dodržanie investičného horizontu a podobne, tak vieme riziko extrémne minimalizovať.

Veľa ľudí má ale stále taký postoj k investovaniu, že je to všetko podvod a prídu o všetky svoje peniaze. Kde sa tieto pochybnosti berú? Pretože podvody sa vždy diali a vždy aj diať budú, vždy sa nájde nejaký zlodej, ktorý chce zarobiť na finančnej negramotnosti a naivite iných ľudí.

Podvod, ktorý existuje už stovky rokov

Pyramídová hra alebo systém „okradnem Petra, aby som zaplatil Pavlovi” je podvod, ktorý existuje stovky rokov a je v princípe veľmi jednoduchý. Od Pavla si vypýtam peniaze s tým, že mu ich zhodnotím za určitý čas, potom si vezmem peniaze od Petra, ktorému tiež poviem, že mu zarobím viac. Časť peňazí od Petra vrátim Pavlovi, aby som vyzeral dôveryhodne a aby mi dal ďalšie peniaze.

Potom neustále hľadám nových ľudí do schémy a stále určitú časť peňazí od nových “investorov” vraciam tým, ktorí sa do schémy pridali skôr. Celé to na konci dopadne tak, že ľudia, ktorí do schémy prídu ako prví, dostanú svoje peniaze naspäť a drvivá väčšina skončí okradnutá.

Ponziho schéma – obrovský podvod

Z tohto systému urobil ekonomický princíp Talian Charles Ponzi, podľa ktorého je tento systém pomenovaný a poznáme ho tak dodnes.

Ponzi bol na začiatku dvadsiateho storočia považovaný za investičného génia, ktorý vďaka tomuto systému zarábal milióny dolárov a ľudia mu doslova pchali svoje peniaze, aby im ich v krátkom čase zhodnotil, no všetko to bol jeden obrovský podvod.

Ponzi sa tomuto remeslu priučil vo svojej práci v americkej banke pre talianskych prisťahovalcov, ktorým bol aj sám Ponzi. Majiteľ tejto banky vyplácal klientom 6 % ročne za to, že si uňho uložia svoje peniaze.

Vyplácanie týchto úrokov ale nerealizoval z nejakých investícií, ale z vkladov od nových klientov, čo nebolo úplne udržateľné a banka skrachovala, majiteľ utiekol do Mexika a Charles Ponzi ostal bez práce, ale s know – how, ktoré neskôr využil, keď založil firmu a svojim klientom povedal, že ich vklad za 90 dní zdvojnásobí alebo, že ich peniaze zhodnotí o 50 % za 45 dní.

Bežné bankové produkty vtedy ponúkali 5 % ročne a aj preto mu veľmi veľa ľudí naletelo. Ponzimu sa začalo dariť, otváral pobočky a za prvých osem mesiacov v roku 1920 vybral od svojich klientov okolo 15 miliónov dolárov, čo by dnes pri zohľadnení inflácie bolo asi 220 miliónov dolárov.

Madoff doviedol schému do dokonalosti

Ponzi bol, samozrejme, odhalený a skončil vo väzení na päť rokov, po oslobodení však svoj systém skúsil ešte raz, skončil opäť odsúdený a nakoniec ho deportovali naspäť do Talianska.

Rovnaký podvod neskôr v menšej či väčšej miere skúšali aj ďalší ľudia, ale Ponziho schému do dokonalosti doviedol Bernie Madoff, ktorý ukradol viac ako 65 miliárd dolárov. Madoff okolo seba vytvoril dojem exkluzivity, do jeho biznisu ste sa mohli dostať len po známosti, museli ste byť bohatý a mať vplyvných priateľov, ktorý vás odporučili, jednoducho, to nebolo pre každého, a to, samozrejme, všetkých lákalo.

Ponzi a Madoff boli vo veľa veciach rovnakí, boli to charizmatickí ľudia, ktorí presne vedeli, čo ľudia chcú a oni im to veľmi radi sľúbili, no a čo to bolo? Veľké peniaze prostredníctvom neuveriteľného zhodnotenia.

Madoff sľúbil svojim klientom 1 % mesačne, čiže okolo 12 % ročne bez ohľadu na kolísavosť trhu – čiže im dával pocit bezpečia a stability. Madoff to robil veľmi sofistikovane, nesľuboval 20 či 30-percentné zhodnotenie, ale len nejakých 10 – 12 % ročne, čo nevyzeralo až tak podozrivo.

Všetkým svojim klientom tiež dával všetky dokumenty, ktoré boli s investovaním spojené a tiež falšoval aj dokumenty, ktoré potreboval regulátor. Komisia pre cenné papiere a burzu posielala do Madoffovej firmy pravidelné kontroly, no nikdy na nič neprišli.

Založil aj technologický index NASDAQ

Madoff tiež vyzeral veľmi profesionálne. Bol to človek, ktorého si pozývali ako rečníka na rôzne konferencie, ľudia si za ním chodili pre investičné rady a dokonca založil aj technologický index NASDAQ, ktorý funguje doteraz. Madoff teda neponúkal len stabilitu, ale aj legitimitu.

Madoff veľmi múdro využil dobré časy v ekonomike a bublinu, ktorá vyzerala, že nikdy nepraskne a možno by okrádal ľudí doteraz, ak by neprišla finančná kríza v roku 2008 a na Madoffa sa nespustila vlna výberu peňazí klientov. To bolo, samozrejme, neudržateľné. V roku 2009 ho odsúdili na 150 rokov väzenia, dokopy okradol viac ako 38 000 ľudí. Zomrel v roku 2021 vo väzení.

Aj Slováci majú s Ponziho schémou skúsenosti

Na Slovensku máme svoje skúsenosti s Ponziho schémou tiež. Asi sa nenájde človek, ktorý by nepoznal firmy ako BMG Invest alebo Horizont Slovakia.

Ako teda rozoznať pyramídovú hru a reálny biznis? Pri pyramíde nie je žiadny produkt, žiadna reálna investícia, jednoducho sa len vyplácajú výnosy starým klientom od tých nových a v nejakom bode sa to celé zrúti.

Dávajte si teda pozor na investičné príležitosti, ktoré Vám sľubujú obrovské zhodnotenia za krátky čas a buďte finančné gramotný. Jedným zo spôsobov, ako sa finančné vzdelávať, je aj sledovať SITA Financie, takže nás sledujte aj naďalej!