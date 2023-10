Drahé hypotéky? Len sme si zvykli na to, že boli enormne lacné (video)

Sú súčasné úrokové sadzby na hypotékach naozaj vysoké? Poďme sa najskôr pozrieť na to, kde sa úroky na našich hypotékach nastavujú.

Mieru úrokových sadzieb určujú centrálne banky, v našom prípade, keďže sme členmi eurozóny, Európska centrálna banka. Tá nastavuje takzvanú základnú úrokovú sadzbu, na základe ktorej potom nastavujú svoje úrokové sadzby komerčné banky.

Politika úrokových sadzieb je jedným z nástrojov, ktorým centrálne banky bojujú s infláciou. Platí, že ak je inflácia priaznivá, čiže okolo dvoch až troch percent, tak úrokové sadzby sú tiež nízke a, naopak, v čase, keď je vysoká inflácia, tak úrokové sadzby sú taktiež vyššie.

Aktuálne máme na Slovensku infláciu okolo ôsmich až deviatich percent a úrokové sadzby na hypotékach sa na Slovensku v závislosti od konkrétnej banky aktuálne pohybujú od štyroch do piatich percent. Momentálne je ťažké predpovedať, či sa bude základná úroková sadzba ešte zvyšovať, ale ak áno, tak o nejakých 25 bázických bodov a na zvyšovanie úrokov teda ešte priestor je, ale určite to nebude nič drastické.

Problémy so splácaním hypotéky

Ešte v roku 2020 však boli úroky na hypotékach okolo jedného percenta a z tohto pohľadu sa teda môžu zdať dnešné sadzby vysoké. Je ale dôležité zasadiť si to do kontextu, pretože inflácia v tom čase bola zhruba tri percentá, čiže banky požičiavali naozaj veľmi lacné peniaze. A ľudia si vo veľkom tieto peniaze aj požičiavali, veď prečo aj nie.

Človek, ktorý má v prostredí trojpercentnej inflácie svoju hypotéku za percento, je priam investičný guru, pretože bol v podstate v lepšej pozícií ako samotná banka, nakoľko spláca svoj úver s percentom, ale banke z nich páli inflácia tri percentá plus. Samozrejme, stúpa aj hodnota samotnej nehnuteľnosti.

Veľa ľudí na tom určite aj pekne zarobilo, veď v priebehu pár mesiacov dokázali zvýšiť hodnotu svojho majetku kľudne aj o 50 percent, ale je aj pomerne veľká skupina ľudí, pre ktorých to bola cesta do pekla a môžu mať problémy so splácaním hypotéky v dnešných podmienkach, pretože jednoducho nerátali s tým, že sa úrokové sadzby takto prudko zvýšia a splácať 300-eurovú alebo 600-eurovú mesačnú splátku je veľký rozdiel.

Úrokové sadzby pod infláciou

Nárast úrokov sa ale dal predpokladať, veď v takom roku 2013, čiže pred desiatimi rokmi, boli úrokové sadzby okolo štyroch percent a miera inflácie 1,5 percenta a v predchádzajúcich rokoch boli úrokové sadzby ešte vyššie.

Ekonomika, jednoducho, funguje tak, že sa cyklicky opakujú určité udalosti a v podstate sa striedajú dobré časy, keď sú nízke úroky, nízka inflácia, darí sa investíciám a celkovo sa nám žije dobre, s ťažkými časmi, keď sú vysoké úrokové sadzby, vysoká inflácia, recesia, nezamestnanosť a podobne.

Tam, našťastie, ešte nie sme a aj preto je odpoveď na začiatku položenú otázku, či sú hypotéky drahé, že nie sú, len sme si zvykli na to, že boli enormne lacné a stále sú relatívne lacné, pretože úrokové sadzby sú stále pod infláciou.

Téme hypoték sa budeme venovať aj ďalej, situáciu okolo vývoja sadzieb budeme sledovať a chystáme aj rozhovory s odborníkmi a s ľuďmi z praxe, takže ak nechcete zmeškať žiadne dôležité informácie z ekonomiky, sledujte nás aj ďalej, SITA Financie.