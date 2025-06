Podnikatelia žiadajú za poctivosť väčšie výhody, v Indexe daňovej spoľahlivosti vidia nevyužitý potenciál

Koniec školského roka je časom vysvedčení nielen pre žiakov, ale aj pre firmy, ktoré dvakrát ročne dostávajú hodnotenie v podobe Indexu daňovej spoľahlivosti.

Tento index, ktorý oznamuje finančná správa v januári a júli, hodnotí, ako podnikatelia pristupujú k plneniu daňových povinností a má ich motivovať k férovému správaniu.

Priestor na zlepšenie

Podľa viceprezidenta Zväzu automobilového priemyslu SR a člena generálnej rady Združenia podnikateľov Slovenska Richarda Hollého je dôležité, aby kritériá indexu lepšie zohľadňovali veľkosť firmy a objem agendy s daňovou správou. „Zároveň by mala existovať citeľnejšia hranica medzi firmami, ktoré si zodpovedne plnia svoje povinnosti a tými, ktoré hľadajú spôsoby, ako sa im vyhnúť,“ uviedol Hollý.

Združenie podnikateľov Slovenska považuje Index daňovej spoľahlivosti za dôležitý nástroj, no vidí priestor na jeho zlepšenie. „Po rokoch fungovania vidíme nevyužitý potenciál vysvedčení, ktoré dostávajú daňovníci. Podnikatelia by mali svoje áčkové vysvedčenia pociťovať nielen pri komunikácii s finančnou správou, ale pri riešení agendy na iných úradoch. Podobne ako na letiskách, aj na úradoch by malo existovať akési prioritné poradie pre najlepších daňovníkov,“ zdôraznil prezident Združenia podnikateľov Slovenska Ján Solík.

Poctiví podnikatelia by mali byť výraznejšie odmenení

Združenie navrhuje, aby štát poctivých podnikateľov výraznejšie odmenil a uľahčil im vybavovanie úradných záležitostí, napríklad skrátením lehôt alebo flexibilnejším prístupom na úradoch ako Sociálna poisťovňa, cudzinecká polícia, kataster či stavebné úrady.

Takáto zmena by podľa podnikateľov vyslala jasný signál, že poctivosť má nielen morálny, ale aj praktický význam. Zároveň by to pomohlo štátu pri efektívnejšom výbere daní. Zásadná zmena si však vyžaduje spoluprácu viacerých rezortov a odhodlanie vlády ponúknuť atraktívne benefity za zodpovedný prístup podnikateľov.