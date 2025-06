Do 30. júna musia daňovníci s predĺženou lehotou podať daňové priznanie a zaplatiť daň

Daňovníci, ktorí si v riadnom termíne požiadali o predĺženie lehoty na podanie daňového priznania, musia najneskôr do pondelka 30. júna nielen podať priznanie, ale aj zaplatiť daň.

Finančná správa pripomína, že ďalší odklad zákon neumožňuje. Výnimku majú len tí, ktorí oznámili predĺženie lehoty do konca marca a majú zdaniteľné príjmy zo zahraničia. Tí môžu podať priznanie do konca septembra.

Posledné dni na splnenie povinnosti

Kým približne 1,25 milióna daňovníkov už priznanie podalo, ďalších 314 554 subjektov využilo možnosť predĺžiť si lehotu o tri mesiace. Z nich 185 443 daňových subjektov ešte priznanie nepodalo a majú posledné dni na splnenie povinnosti. Ak po podaní odloženého priznania vznikne preplatok, správca dane ho vráti najneskôr do 40 dní po predĺženej lehote.

Daňovníci môžu v priznaní poukázať aj podiel zaplatenej dane vybranému prijímateľovi, pričom správca dane poukáže peniaze do troch mesiacov, ak sú splnené všetky podmienky.

Čo ak daňovník nemôže daň uhradiť do 30. júna?

Ak daňovník nemôže daň uhradiť do 30. júna, môže požiadať o odklad platby alebo splátkový kalendár. Žiadosti možno vyhovieť len pri splnení zákonných podmienok, napríklad ak by zaplatenie dane ohrozilo výživu, poklesol by príjem v dôsledku mimoriadnej situácie, úhrada by spôsobila platobnú neschopnosť alebo existujú iné vážne dôvody.

V žiadosti je potrebné presne uviesť, na ktorú podmienku sa daňovník odvoláva a priložiť relevantné doklady. Povolenie odkladu alebo splátok podlieha správnemu poplatku.

Finančná správa odporúča v prípade nejasností včas komunikovať so správcami dane alebo odborníkmi, aby sa predišlo sankciám. Klienti môžu uhrádzať 15 druhov daní platobnou kartou cez portál finančnej správy, vrátane Google Pay, Apple Pay či internetbankingu. Manuál k úhrade je dostupný na portáli finančnej správy.