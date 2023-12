Počet priznaných predčasných dôchodkov rekordne stúpol, Krajniakova reforma spôsobuje problémy v pekárňach aj v doprave

Sociálna poisťovňa v novembri tohto roka priznala takmer 1,7 tisíca predčasných starobných dôchodkov. V porovnaní s novembrom minulého roka, keď poisťovňa priznala necelých tisíc predčasných penzií, je to nárast o viac ako 70 percent.

Od začiatku tohto roka do konca novembra pritom poisťovňa priznala 15,7 tisíca predčasných dôchodkov, kým za rovnaké obdobie vlaňajška to bolo 11,7 tisíca predčasných penzií. Výdavky poisťovne na vyplácanie predčasných starobných dôchodkov medziročne stúpli o 55 percent.

Problémy vo viacerých odvetviach

Kým za jedenásť mesiacov minulého roka dosiahli takmer 82 miliónov eur, za jedenásť mesiacov tohto roka to už bolo cez 127 miliónov eur. Vyplýva to z údajov, ktoré zverejnila Sociálna poisťovňa.

Nadmieru vysoký záujem o predčasné starobné dôchodky spôsobuje problémy vo viacerých odvetviach. Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC) už začiatkom decembra informoval o tom, že niektoré pekárne na Slovensku už pre nedostatok zamestnancov začali obmedzovať produkciu a prestávajú prijímať nové objednávky.

„Nedostatok pracovníkov z dôvodu zhoršujúcej sa chorobnosti prakticky vo všetkých regiónoch Slovenska a zvyšujúci sa počet predčasných odchodov do dôchodku ovplyvnili počty zamestnancov už do tej miery, že viaceré prevádzky museli pristúpiť k obmedzeniu produkcie,“ objasnil situáciu predseda predstavenstva SZPCC Milan Lapšanský.

Umožnenie odchodu do predčasného dôchodku po 40 odpracovaných rokoch vedie aj k nedostatku vodičov v nákladnej a autobusovej doprave. Túto možnosť podľa Združenia cestných dopravcov SR ČESMAD Slovakia už využilo viac ako tisíc šoférov, pričom na základe prieskumu v tomto roku môže odísť do predčasného dôchodku cez tritisíc profesionálnych vodičov.

Národné víza pre vodičov

„Preto by sme privítali, ak by sa tiež našla možnosť, aby mohli aj popri predčasnom dôchodku slovenskí profesionálni vodiči pracovať,“ uviedol prezident združenia cestných dopravcov Pavol Piešťanský.

Vláda pritom schválila nariadenie, ktoré umožní udeliť národné víza vodičom autobusov a kamiónov z 15 krajín mimo Európskej únie. V budúcom roku bude možné udeliť maximálne 200 národných víz pre vodičov autobusov a dvetisíc národných víz pre vodičov kamiónov.

Novinka v rámci dôchodkovej reformy

Od začiatku tohto roka je možné získať predčasnú penziu aj vtedy, ak osoba odpracovala 40 rokov. Túto novinku v rámci dôchodkovej reformy presadil bývalý minister práce a sociálnych vecí Milan Krajniak (Sme rodina).

Ak žiadateľ o dávku získal najmenej 40 odpracovaných rokov, nevzťahuje sa na neho podmienka chýbajúcich najviac dvoch rokov do dovŕšenia dôchodkového veku. Aj v tomto prípade však suma priznanej predčasnej penzie musí byť vyššia ako 1,6-násobok životného minima, čo je aktuálne 430,30 eura.

Od začiatku tohto roka sú podmienky nároku na predčasný starobný dôchodok alternatívne, a to v závislosti od toho, či poistenec získal najmenej 40 odpracovaných rokov. Zákon pritom vymedzuje, ktoré obdobie sa považuje za odpracovaný rok, pričom taxatívne vylučuje niektoré obdobia.

Ide o obdobia štúdia, nezamestnanosti, politického alebo odborného školenia a obdobia dodatočného doplatenia poistného na dôchodkové poistenie za obdobie štúdia a obdobie evidencie uchádzača o zamestnanie. Tieto obdobia sa teda do štyridsiatich odpracovaných rokov nezarátajú.

Možné sumy predčasných dôchodkov

Ak poistenec žiada o priznanie predčasného starobného dôchodku viac ako dva roky pred dovŕšením dôchodkového veku, Sociálna poisťovňa najskôr posúdi, koľko odpracovaných rokov získal. Ak získal najmenej 40 odpracovaných rokov, nárok na predčasný starobný dôchodok mu vznikne, ak je suma jeho predčasného starobného dôchodku vyššia ako 1,6-násobok sumy životného minima, teda 430,30 eura mesačne.

Suma predčasného starobného dôchodku, ak poistenec získal najmenej 40 odpracovaných rokov, bez ohľadu na to, koľko mu chýba do dovŕšenia dôchodkového veku, sa pritom znižuje o 0,3 % za každých začatých 30 dní poberania predčasného starobného dôchodku pred dovŕšením dôchodkového veku.

Ak však poistenec nezískal 40 odpracovaných rokov, plná suma dôchodku sa mu znižuje výraznejšie, a to o 0,5 % za každých začatých 30 dní obdobia od vzniku nároku na predčasný starobný dôchodok do dovŕšenia dôchodkového veku. Za 365 dní suma dôchodku klesne o 6,5 %. V tomto prípade je podmienkou aj to, že mu do dovŕšenia dôchodkového veku musia chýbať najviac dva roky.