Priemerná predčasná penzia je čoraz vyššia ako riadny starobný dôchodok, Krajniakova dôchodková reforma robí problémy aj pekárom

Suma priemerného predčasného starobného dôchodku, ktorý vypláca Sociálna poisťovňa, dosiahla na konci októbra tohto roka 692 eur. Medziročne sa zvýšila o 187 eur. Popri náraste sumy predčasnej starobnej penzie medziročne stúpol aj počet jej poberateľov.

Vyššia priemerná predčasná penzia

Kým na konci októbra minulého roka dostávalo predčasný dôchodok 11,8 tisíca penzistov, na konci októbra tohto roka bolo na Slovensku takmer 15,1 tisíca starobných dôchodcov. Vyplýva to z údajov, ktoré zverejnila Sociálna poisťovňa.

Priemerná predčasná penzia je pritom o desiatky eur vyššia ako priemerný starobný dôchodok. V októbri rozdiel medzi predčasným a riadnym dôchodkom dosahoval viac ako 44 eur v prospech predčasných penzií. Riadny starobný dôchodok totiž v októbri predstavoval v priemere takmer 648 eur.

Ešte vo februári tohto roka bol priemerný riadny starobný dôchodok o dve eurá vyšší ako priemerná suma predčasnej penzie. Od marca tohto roka však výška priemernej predčasnej penzie čoraz viac presahuje sumu priemerného riadneho starobného dôchodku.

Problémy v pekárňach

Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC) upozornil na to, že aj odchody do predčasného dôchodku začali v novembri významne ovplyvňovať počty disponibilných zamestnancov v pekárňach po celom Slovensku. Ak tento rok dorazí mimoriadne silná chrípková epidémia, môže to obmedziť produkciu i vyrábaný sortiment v predvianočnom i novoročnom období.

„Situácia v pekárňach po celom Slovensku je napätá, v identickú chvíľu pôsobia totiž dva zásadné faktory ovplyvňujúce dostupnosť pracovníkov. Zaznamenávame vysoký počet zamestnancov, ktorí požiadali o predčasný odchod do dôchodku ku koncu tohto roka. K tomu sa pridala mimoriadne vysoká práceneschopnosť, predovšetkým z dôvodu ochorení horných dýchacích ciest,“ uviedol predseda predstavenstva SZPCC Milan Lapšanský.

V niektorých väčších a stredných pekárňach aktuálne chýba pre chorobu až tretina zamestnancov. „Absencia ľudí spôsobuje značné komplikácie v zabezpečovaní produkcie pekárskych a cukrárskych výrobkov,“ tvrdí.

Novinka dôchodkovej reformy

Od začiatku tohto roka je možné získať predčasnú penziu aj vtedy, ak osoba odpracovala 40 rokov. Túto novinku v rámci dôchodkovej reformy presadil bývalý minister práce a sociálnych vecí Milan Krajniak (Sme rodina).

Ak žiadateľ o dávku získal najmenej 40 odpracovaných rokov, nevzťahuje sa na neho podmienka chýbajúcich najviac dvoch rokov do dovŕšenia dôchodkového veku. Aj v tomto prípade však suma priznanej predčasnej penzie musí byť vyššia ako 1,6-násobok životného minima, čo je aktuálne 430,30 eura.

Alternatívne podmienky

Od začiatku tohto roka sú podmienky nároku na predčasný starobný dôchodok alternatívne, a to v závislosti od toho, či poistenec získal najmenej 40 odpracovaných rokov. Zákon pritom vymedzuje, ktoré obdobie sa považuje za odpracovaný rok, pričom taxatívne vylučuje niektoré obdobia.

Ide o obdobia štúdia, nezamestnanosti, politického alebo odborného školenia a obdobia dodatočného doplatenia poistného na dôchodkové poistenie za obdobie štúdia a obdobie evidencie uchádzača o zamestnanie. Tieto obdobia sa teda do štyridsiatich odpracovaných rokov nezarátajú.

Posúdenie Sociálnou poisťovňou

Ak poistenec žiada o priznanie predčasného starobného dôchodku viac ako dva roky pred dovŕšením dôchodkového veku, Sociálna poisťovňa najskôr posúdi, koľko odpracovaných rokov získal. Ak získal najmenej 40 odpracovaných rokov, nárok na predčasný starobný dôchodok mu vznikne, ak je suma jeho predčasného starobného dôchodku vyššia ako 1,6-násobok sumy životného minima, teda 430,30 eura mesačne.

Suma predčasného starobného dôchodku, ak poistenec získal najmenej 40 odpracovaných rokov, bez ohľadu na to, koľko mu chýba do dovŕšenia dôchodkového veku, sa pritom znižuje o 0,3 % za každých začatých 30 dní poberania predčasného starobného dôchodku pred dovŕšením dôchodkového veku.

Ak však poistenec nezískal 40 odpracovaných rokov, plná suma dôchodku sa mu znižuje výraznejšie, a to o 0,5 % za každých začatých 30 dní obdobia od vzniku nároku na predčasný starobný dôchodok do dovŕšenia dôchodkového veku. Za 365 dní suma dôchodku klesne o 6,5 %. V tomto prípade je podmienkou aj to, že mu do dovŕšenia dôchodkového veku musia chýbať najviac dva roky.