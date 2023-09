Ódorova vláda pracuje na dvoch rozpočtoch na nasledujúce roky. Príde s úvahou, ako konsolidovať verejné financie

Vláda Ľudovíta Ódora v aktuálnej úradníckej situácii pracuje na dvoch rozpočtoch verejnej správy na nasledujúce roky. Ako po stredajšom rokovaní vlády uviedol Ódor, vzhľadom na to, že nedostali dôveru v parlamente, inú možnosť ani nemajú.

Je to absurdné

Majú zákonnú povinnosť do 15. októbra predložiť do parlamentu vyrovnaný rozpočet, no pracujú aj na konsolidačnom pláne, ktorý odporučia budúcej vláde zapracovať do štátneho rozpočtu. Budúci týždeň chcú predstaviť viac k tejto téme.

Požiadavke predložiť vyrovnaný rozpočet však úradnícka vláda neprikladá veľkú dôležitosť, pretože podľa Ódora je to absurdné.

„Berieme to ako vojenské cvičenie, ktoré musíme urobiť. Je to však úplne absurdné, pretože žiadny príčetný parlament nebude schvaľovať vyrovnaný rozpočet. V najhoršom pôjdeme do provizória,“ povedal Ódor. A v najlepšom prípade sa bude podľa neho schvaľovať rozpočet, ktorý bude realistický a dobrý pre Slovensko.

Pomoc pre ďalšiu vládu

Budúci týždeň by vláda chcela prísť s ich úvahou na tému, ako by sa mali konsolidovať verejné financie. Keďže aj viaceré inštitúcie vyzývajú k tomu, aby úradnícka vláda pomohla tej ďalšej vláde predstaviť konsolidačný plán, ktorý bude prihliadať na približne tri – štyri dôležité parametre.

„Jednak, že nebude veľmi negatívne vplývať na hospodársky rast, aby sme nezabili rast. Na druhej strane, aby sme neohrozili skupiny s najnižšími príjmami, ale aby sme hľadali efektívnosť na strane výdavkov, prípadne aj na strane príjmov,“ poznamenal Ódor.

Súčasná vláda podľa neho nerozhodne o tom, ako bude vyzerať realistický rozpočet. „My len urobíme servis, vytvoríme vesmír možností pre ďalšiu vládu, ktorá si vyberie vlastnú cestu, akým tempom bude konsolidovať,“ dodal Ódor.