Vláda chce ozdraviť verejné financie a sfunkčniť dlhovú brzdu, opatrenia však musia reflektovať demografický vývoj

Medzi krátkodobé priority rezortu financií v rámci novej vlády patrí aj predstavenie plánu na postupné ozdravenie verejných financií. Zadefinovali to aj v Programovom vyhlásení vlády.

Cieľom je postupný, pre ekonomiku a spoločnosť zvládnuteľný, no výrazný posun smerom k obnove dlhodobej udržateľnosti. Podľa rezortu financií chýbajú konkrétne opatrenia na konsolidáciu verejných financií.

Opatrenia však musia reflektovať nepriaznivý demografický vývoj. Zaoberať sa chcú aj revíziou systému pomoci s cenami energií pre domácnosti, nastaviť chcú aj pravidlá pre hodnotenie verejných investícií.

Zodpovedný rozpočet

Víziou vlády je predstaviť zodpovedný rozpočet. „Spojíme odborné kapacity štátu a pripravíme možnosti pre budúcu vládu, ako zabezpečiť poriadok vo verejných financiách. Slovensko potrebuje realistický, efektívny a zodpovedný plán konsolidácie,“ uvádza sa v materiáli.

Ako povedal premiér Ľudovít Ódor na tlačovej konferencii, je potrebné pripraviť konkrétne opatrenia, ako ozdraviť verejné financie. Inflácia síce podľa neho má už svoj vrchol za sebou, no stále je tu skupina obyvateľov, na ktorých zdražovanie veľmi vplýva.

Na to však sú podľa Ódora potrebné prostriedky. „Nedá sa to bez nich,“ poznamenal premiér. Zatiaľ však nepoznajú štartovací bod. Plánovaná je ešte schôdza parlamentu, na ktorej sú opatrenia v hodnote cez 2 mld. eur.

Kroky pre ďalšiu vládu

Vláda načrtla aj strednodobé priority, hoci by ich teoreticky ani nemusela chystať. No Ódor povedal, že chcú pripraviť konkrétne kroky pre ďalšiu vládu. Jedným bodom je napríklad modernizácia a zjednodušovanie daňového systému, zmeny by mali nastať aj v rozpočtovom procese a štruktúre výdavkov.

Ďalej je to sfunkčnenie dlhovej brzdy. Pripravia základné tézy novely ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti. Táto úprava zmení sankčné pásma a súvisiaci systém sankcií, naviaže ich na ukazovateľ čistého dlhu a ukotví základné rámce výdavkových limitov v ústavnom zákone.

Umožní tým, aby dlhová brzda opätovne pôsobila ako účinný mechanizmus zvyšujúci politické náklady prenášania finančného bremena na budúce generácie. Pripravený návrh bude tiež aktualizovať úlohy a postavenie Rady pre rozpočtovú zodpovednosť tak, aby zodpovedala novej legislatíve a spoločenským výzvam.