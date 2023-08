SaS s vyššími daňami nesúhlasí, ministrovi financií poslali takmer sto opatrení pre vyšší ekonomický rast

Strana Sloboda a Solidarita (SaS) apeluje na ministra financií Michala Horvátha, aby sa miesto predkladania nových vyšších daní zaoberal 96 konkrétnymi opatreniami pre vyšší ekonomický rast, ktoré mu liberáli zaslali. Navyše, úradnícka vláda má priviesť Slovensko v pokoji do volieb a nezapájať sa do predvolebného súboja návrhmi na vyššie dane. V tlačovej správe to uviedol hovorca SaS Ondrej Šprlák.

„Zvýšiť dane dokáže každý. Ak však chceme Slovensku seriózne pomôcť, zabezpečiť vyššie mzdy, kvalitnú prácu či lepšie dôchodky, neprispeje k tomu mylná predstava o vyšších daniach, ale ekonomický rast,“ uviedol predseda SaS Richard Sulík. Opakuje, že vyššie dane sú pre ňu červenou čiarou.

„Ministerstvo financií postupne zverejňuje ďalšie návrhy v medzirezortnom pripomienkovom konaní, ktorými chce zvýšiť daňové príjmy štátu. Najnovšie má ísť o vyššiu spotrebnú daň napríklad na pivo či víno či takzvanú dorovnávaciu daň pre veľké zahraničné skupiny pôsobiace na Slovensku. Tieto návrhy tak v konečnom dôsledku budú znamenať vyššie ceny a zníženie životnej úrovne,“ doplnil predseda parlamentného výboru pre financie a rozpočet Marián Viskupič.