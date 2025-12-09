USA sú finančne najsilnejšie na svete. Podľa Trumpa je to vďaka jeho clám

Prezidentove preferencie však klesli na najnižšiu úroveň od jeho návratu do úradu v januári, najmä pre rast životných nákladov, ktoré Američania čiastočne pripisujú clám.
Tomáš Donoval
Redaktor zahraničnej redakcie
1 min. čítania
Trump Farm Aid
Americký prezident Donald Trump. Foto: AP Photo/Alex Brandon
Spojené štáty americké Iné správy Iné správy z lokality Spojené štáty americké

Americký prezidentDonald Trump v utorok vyhlásil, že prípadné rozhodnutie Najvyššieho súdu, ktoré by obmedzilo jeho právomoc uplatňovať clá, by predstavovalo hrozbu pre národnú bezpečnosť.

„Najväčšou hrozbou v histórii pre národnú bezpečnosť USA by bolo negatívne rozhodnutie o clách,“ napísal Trump na sociálnej sieti. Dodal, že krajina by sa stala „finančne bezbrannou“.

Súd sa zaoberá skúmaním zákonnosti rozsiahlej colnej politiky od 5. novembra po tom, čo viaceré firmy a štáty vedené demokratmi označili Trumpove clá za protiústavné, keďže právomoc zavádzať ich patrí Kongresu.

My nie a iní áno?

Trump vo svojom príspevku zverejnil aj fotografiu francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona počas jeho návštevy Číny s popisom: „Mali by sme zakázané robiť to, čo robia iní!“ Macron v nedeľu pohrozil Pekingu clami, ak nezníži obchodný prebytok s Európskou úniou (EÚ).

Trump zdôraznil, že vďaka clám sa posilnila bezpečnosť USA a krajina sa stala „finančne najsilnejšou na svete“.

Preferencie na dne

Prezidentove preferencie však klesli na najnižšiu úroveň od jeho návratu do úradu v januári, najmä pre rast životných nákladov, ktoré Američania čiastočne pripisujú clám. Inflácia v septembri medziročne zrýchlila na 2,8 percenta.

Minulý týždeň sa spoločnosť Costco stala najväčšou americkou firmou, ktorá napadla clá, považované za pilier Trumpovej obchodnej politiky. V žalobe tvrdí, že clá sú nezákonné.

Viac k osobe: Donald TrumpEmmanuel Macron
Okruhy tém: americké clá Americký prezident Donald Trump Ekonomika USA
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk