Nová daňová „atómovka“ Igora Matoviča absolútne rozvráti financovanie samospráv, upozorňuje ZMOS

„Atómovka“ lídra hnutia OĽaNO Igora Matoviča o zrušení daní z príjmov pre matky detí do 15 rokov a mladých ľudí do 25 rokov s príjmom do 2 000 eur znamená absolútny rozvrat financovania miest, obcí a krajov.

Položí samosprávy na lopatky

Je o tom presvedčené Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS). Ako uviedol pre agentúru SITA podpredseda ZMOS Jozef Božik, ďalší výpadok stoviek miliónov eur by položil samosprávy na lopatky.

Podpredseda združenia pripomenul, že počas aktuálneho volebného obdobia už prišli samosprávy kvôli prijatým krokom dosluhujúcej vlády o vyše 700 miliónov eur.

Po prijatí návrhu novely zákona o dani z príjmov, ktorý do parlamentu predložil Matovič, čakajú samosprávy podľa Božika už nie obmedzenie služieb a dotačných schém podpory športu, kultúry, sociálnej pomoci a vzdelávania, ale rovno ich rušenie.