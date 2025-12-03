Americký súkromný sektor minulý mesiac znížil počet zamestnancov, a to o 32-tisíc. Informovala o tom na základe prieskumu agentúra ADP. Prekvapujúco sa tak nepotvrdili očakávania, že súkromní zamestnávatelia v novembri zvýšia počet zamestnancov o 10-tisíc až 40-tisíc.
„Nábor zamestnancov je v ostatnom čase premenlivý, pretože zamestnávatelia čelia opatrnosti spotrebiteľov a neistému makroekonomickému prostrediu,“ povedala hlavná ekonómka ADP Nela Richardsonová.
Očakávanie zníženia úrokov v USA v utorok posilnila aj správa, že Trumpov hlavný ekonomický poradca Kevin Hassett , ktorý je zástancom ďalšieho zníženia úrokových sadzieb, je favoritom na prevzatie postu šéfa Federálneho rezervného systému (Fed), keď sa v máji skončí funkčné obdobie Jeromea Powella.
Zatiaľ čo niektorí tvorcovia americkej menovej ekonomiky podporujú zníženie sadzieb, vo vedení Fed-u existujú rozdielne názory na to, či je potrebné viac sa zamerať na podporu trhu práce alebo a krotenie dlhodobo vysokej inflácie.