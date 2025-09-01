Šéfka ECB varuje pred „vážnym nebezpečenstvom“, ak Trump ovládne menovú politiku USA

Christine Lagardeová upozorňuje na riziká pre americkú a globálnu ekonomiku v prípade Trumpovho vplyvu na Federálny rezervný systém.
Germany European Central Bank
Prezidentka Európskej centrálnej banky Christine Lagardeová informuje médiá počas tlačovej konferencie v sídle banky vo Frankfurte nad Mohanom vo štvrtok 24. júla 2025.
Prezidentka Európskej centrálnej banky (ECB) Christine Lagardeová v pondelok vyjadrila obavy, že by bolo veľmi nebezpečné pre globálnu ekonomiku, ak by americký prezident Donald Trump získal kontrolu nad menovou politikou Spojených štátov.

Trump sa snaží odvolať guvernérku Federálneho rezervného systému (Fed) Lisu Cookovú, čo kritici vnímajú ako snahu obsadiť centrálnu banku predstaviteľmi, ktorí budú podporovať jeho požiadavky na zníženie úrokových sadzieb.

Znepokojujúce dopady na svet

Lagardeová pre francúzsku rozhlasovú stanicu Radio Classique uviedla, že by bolo „veľmi ťažké“ pre Trumpa „úplne presvedčiť väčšinu“ rozhodovacieho orgánu Fedu vo svoj prospech.

Avšak, ak by sa mu to podarilo, podľa nej by to predstavovalo „veľmi vážne nebezpečenstvo pre americkú a svetovú ekonomiku“.

Zdôraznila, že politika centrálnej banky ovplyvňuje cenovú stabilitu a usiluje sa o „optimálnu“ zamestnanosť. „Ak by to záviselo od diktátu jednej alebo druhej osoby, rovnováha americkej ekonomiky a následné dopady na celý svet by boli veľmi znepokojujúce,“ povedala Lagardeová.

