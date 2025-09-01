Šéfka ECB varuje pred „vážnym nebezpečenstvom“, ak Trump ovládne menovú politiku USA

Prezidentka Európskej centrálnej banky (ECB) Christine Lagardeová v pondelok vyjadrila obavy, že by bolo veľmi nebezpečné pre globálnu ekonomiku, ak by americký prezident Donald Trump získal kontrolu nad menovou politikou Spojených štátov.
ECB varuje pred vyššou kolísavosťou inflácie, sľubuje flexibilitu v menovej politike
Trump sa snaží odvolať guvernérku Federálneho rezervného systému (Fed) Lisu Cookovú, čo kritici vnímajú ako snahu obsadiť centrálnu banku predstaviteľmi, ktorí budú podporovať jeho požiadavky na zníženie úrokových sadzieb.
Znepokojujúce dopady na svet
Lagardeová pre francúzsku rozhlasovú stanicu Radio Classique uviedla, že by bolo „veľmi ťažké“ pre Trumpa „úplne presvedčiť väčšinu“ rozhodovacieho orgánu Fedu vo svoj prospech.
Avšak, ak by sa mu to podarilo, podľa nej by to predstavovalo „veľmi vážne nebezpečenstvo pre americkú a svetovú ekonomiku“.
Slovensko má druhú najvyššiu infláciu v eurozóne, v zdražovaní potravín je rýchlejšie len Chorvátsko
Zdôraznila, že politika centrálnej banky ovplyvňuje cenovú stabilitu a usiluje sa o „optimálnu“ zamestnanosť. „Ak by to záviselo od diktátu jednej alebo druhej osoby, rovnováha americkej ekonomiky a následné dopady na celý svet by boli veľmi znepokojujúce,“ povedala Lagardeová.