Návrh 25-percentných ciel by mohol zasiahnuť automobilky ako Volvo, Mazda a Volkswagen

Donald Trump opäť predstavil svoj nápad na zavedenie ciel, tentokrát na automobily, polovodičové čipy a farmaceutické importy s plánovanou 25-percentnou sadzbou. Hoci zatiaľ nejde o oficiálne stanovisko, Trump naznačil, že clá by mohli byť oficiálne oznámené 2. apríla.

Podľa Financial Times by clá najviac ohrozili spoločnosti ako Volvo, Mazda a Volkswagen, ktoré v roku 2024 importovali 75-80 % svojich tržieb. Americké automobilky ako Ford a General Motors, ktoré vyrábajú vozidlá v Mexiku, Kanade a Južnej Kórei, by tiež mohli byť podľa analytika finančných trhov XTB Mareka Nemkyho zasiahnuté. Ford vyrába 25 % svojich vozidiel v týchto krajinách.

Investori zatiaľ na správy výraznejšie nereagujú, keďže časť ciel bola už v akciách zacenená. Ford a General Motors sa obchodujú o 6 % a 9 % nižšie ako začiatkom roka, čo súvisí podľa analytika aj so slabšími výsledkami v štvrtom kvartáli minulého roka.

Ceny akcií európskych spoločností reagujú mierne, pričom nemecké automobilky ako Volkswagen, Mercedes-Benz a BMW strácajú 2 % až 2,5 %. Volvo stráca približne 1,9 %. Napriek tomu sa automobilovým akciám podľa analytika darí, od začiatku roka si pripisujú 25 %, pričom Volkswagen a Mercedes-Benz rastú o približne 15 %. Dôvodom je nízka základňa a očakávania straty konkurencieschopnosti európskych automobiliek.