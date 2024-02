Na Slovensku rastie počet poberateľov dôchodkov

Počet poberateľov rôznych dôchodkových dávok ako sú starobné, predčasné starobné, invalidné, vdovské, vdovecké a sirotské vzrástol vlani oproti predchádzajúcemu roku o viac ako 13,5 tisíc na 1,427 milióna. Informoval o tom hovorca Sociálnej poisťovne Martin Kontúr.

Sociálna poisťovňa vyplácala ku koncu vlaňajška 1,77 milióna rôznych druhov dôchodkových dávok. Z nich bolo starobných dôchodkov takmer 1,12 milióna, predčasných starobných 15 427 a invalidných 220 349. Z invalidných tvorilo 141 448 tzv. čiastočných do 70 % a 78 901 tzv. plných nad 70 %. V medziročnom porovnaní ide o nárast o 16 243 vyplácaných penzií.

Dominuje Nitriansky kraj

Najviac poberateľov starobných dôchodkov eviduje Sociálna poisťovňa v Nitrianskom kraji, a to takmer 150 tisíc, naopak najmenej v Trnavskom kraji, zhruba 121 tisíc. Predčasné starobné dôchodky vyplácala Sociálna poisťovňa v najvyššom počte do Žilinského kraja (2 294), v najnižšom do Bratislavského kraja (1 449).

Do systému poberateľov dôchodkov pribudlo v mesiacoch január až december 88 703 penzistov. Najpočetnejšiu skupinu tvorili poberatelia starobných dôchodkov, takmer 37 tisíc, ktorých nasledovali poberatelia predčasných starobných dôchodkov s počtom 16,5 tisíca a poberatelia invalidných dôchodkov, niečo viac ako 14 tisíc.

Viac vdov ako vdovcov

Vdov máme na Slovensku päťkrát viac ako vdovcov. Podľa údajov z dôchodkového poistenia Sociálna poisťovňa vyplácala ku koncu roka takmer 288,5 tisíc vdovských dôchodkov a viac ako 53 tisíc vdoveckých dôchodkov. Z toho v období od januára do decembra pribudlo 12 907 vdov a 4 816 vdovcov.

Najvyšší počet vdovských dôchodkov vyplácala Sociálna poisťovňa v Nitrianskom kraji (41 455) nasledovaná Košickým krajom (40 401) a Prešovským krajom (39 495). Čo sa týka vdoveckých dôchodkov, tých najviac poberajú v Prešovskom kraji (7 421), Košickom kraji (7 263) a Nitrianskom kraji (7 084).

Najnižší počet poberateliek vdovského dôchodku bol v Bratislavskom kraji (30 447). Najnižší počet vdoveckých dôchodkov (5 925) vyplatila Sociálna poisťovňa v Trnavskom kraji. Sociálna poisťovňa vyplácala ku koncu roka aj takmer 19 tisíc sirotských dôchodkov.

Sedem percent poberateľov pracuje

Pracujúcich dôchodcov máme na Slovensku takmer 261 tisíc. Viac ako sedem percent poberateľov starobného dôchodku pracuje. Túto možnosť sa v mesiaci december rozhodlo využiť 155 608 penzistov z celkového počtu 1 118 242 poberateľov starobného dôchodku.

Možnosť pracovať popri poberaní predčasného starobného dôchodku je obmedzená a možná len na dohodu do výšky odvodovej úľavy 200 eur mesačne. Privyrobiť si takýmto spôsobom sa v decembri 2023 rozhodlo 1 280 predčasných penzistov. Pracujú tiež poberatelia invalidných dôchodkov, v decembri minulého roka ich bolo približne 104 tisíc z celkového počtu 220 349 poberateľov invalidných dôchodkov.