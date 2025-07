Na burze nejde len o peniaze, ide o dôveru, hovorí šéf bratislavskej burzy Lukáš Bonko - ROZHOVOR

Burza nie je len o obchodovaní s akciami a dlhopismi, je to systém dôvery, transparentnosti a reputácie, hovorí Lukáš Bonko, generálny riaditeľ Burzy cenných papierov v Bratislave. V rozhovore pre agentúru SITA v podcaste Má to Filipa opisuje cestu firmy na burzu, najväčšie prekážky, zmeny v správaní investorov aj ambície na regionálnu integráciu stredoeurópskych trhov.

Burza cenných papierov sa často spája s predstavou vysokých čísel, zložitých skratiek a vzdialených investorov, no ako hovorí Lukáš Bonko, v skutočnosti ide predovšetkým o dôveru a pripravenosť. „Byť na burze znamená mať nastavený systém, ktorý vie komunikovať s investormi, správať sa transparentne a poskytovať informácie. A to nie je len o veľkých firmách – aj menšia spoločnosť s dobrým príbehom a víziou má šancu uspieť,“ vraví Bonko.

Viac ako len kapitál

Bratislavská burza podľa Bonka neponúka len financovanie, ale aj reputáciu. „Zalistovanie na burze je signálom, že firma prešla prísnym výberom a pre zahraničných partnerov je to dôkaz, že spoločnosť je dôveryhodná, a to jej môže pomôcť aj pri bežnom biznise, nielen pri získavaní kapitálu,“ doplnil. Firmy môžu získať zdroje cez dlhopisy alebo akcie. Prvé sú vhodné na konkrétne projekty s jasným cash flowom, druhé pri expanzii a strategických zmenách. „Akcie sú o dôvere – investor sa stáva spoluvlastníkom a verí, že firma mu túto dôveru zhodnotí,“ dodáva.

Proces nie je strašiakom

Podľa Bonka firmy často odrádza predstava náročného procesu, ale v skutočnosti to nie je nič, čo by sa nedalo zvládnuť. „Základ je vedieť, na čo zdroje potrebujem, a mať základný biznis plán. Potom si treba nájsť troch partnerov – právnu kanceláriu, ekonomického poradcu a obchodníka s cennými papiermi,“ uviedol. Celý proces môže pri dlhopisoch trvať 3 až 6 mesiacov, pri akciách približne pol roka až rok. Bonko zároveň vyzdvihuje výhody zalistovania – od možnosti spätne odkúpiť akcie po zviditeľnenie sa v očiach investorov.

Lukáš Bonko počas rozhovoru pre agentúru SITA v podcaste Má to Filipa. Foto: SITA.

Zmeny prichádzajú potichu

Burza prešla v posledných rokoch viacerými zmenami. Pribudli nové segmenty, napríklad pre kvalifikovaných investorov, výrazne sa zvýšil počet emitovaných dlhopisov a záujem verejnosti o slovenské investície rastie. „Minulý rok sme mali 41 nových emisii dlhopisov a dve emisie akcií. Je to postupný, ale trvalý rast. A najväčší posun vidíme vo firmách, ktoré už začínajú chápať, že kapitálový trh nie je strašiak, ale nástroj,“ konštatuje Bonko.

Regionálna integrácia: Malý trh potrebuje veľkú platformu

Bratislavská burza je súčasťou iniciatívy, ktorá prepája osem krajín strednej a východnej Európy – od Poľska po Severné Macedónsko. Cieľom je vytvoriť prepojený trh, kde sa cenné papiere zo Slovenska budú dať jednoducho obchodovať aj v Chorvátsku, Rumunsku či Maďarsku.

„Nechceme vytvoriť jednu burzu, to by bolo legislatívne nereálne. Ale ak sa spojíme, môžeme sa dostať do najväčších indexov, ktoré ovládajú globálny tok kapitálu,“ vysvetľuje Bonko s tým, že Slovensko samo nikdy nedosiahne kritériá rozvinutého trhu, ale ako súčasť silnej skupiny áno.

Vzdelávanie ako základný kameň dôvery

Burza nevidí finančnú gramotnosť len ako problém jednotlivcov. „Vzdelávať musíme aj firmy, ich manažérov a finančných riaditeľov. Práve oni rozhodujú, ako sa firma bude financovať. A dnes už máme príklady spoločností, ktoré si cez burzu úspešne zabezpečili rast,“ tvrdí Bonko.

Zároveň varuje pred zjednodušenými finančnými ponukami na sociálnych sieťach. „Ak vám niekto ponúka 30-percentný ročný výnos bez vysvetlenia, je čas dať si otáznik,“ hovorí. Rozumný priemer podľa neho leží medzi 8 až 12 percentami ročne, a aj to s dôrazom na dlhodobý horizont.

