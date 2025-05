Mnohé ženy na Slovensku nesú dvojitú záťaž, zarábajú menej ako muži a robia viac neplatenej práce

Ženy na Slovensku stále zarábajú menej než muži a robia viac neplatenej práce. Pri príležitosti blížiaceho sa Dňa matiek, ktorý tento rok pripadá na nedeľu 11. mája, na to upozornil portál Kariera.sk.

Ako portál priblížil, mnohé ženy na Slovensku nesú takzvanú dvojitú záťaž. To znamená, že po návrate z platenej práce na ne doma čaká „druhá zmena“ v podobe starostlivosti o domácnosť a rodinu.

Neplatená práca žien je často prehliadaná

Manažérka komunikácie a PR portálu Kariera.sk Katarína Tešla podotkla, že téma neplatenej práce žien je často prehliadaná, no práve ona je jednou z hlavných príčin nerovnosti medzi mužmi a ženami.

Portál súčasne upozornil, že táto „neviditeľná práca“ je často spoločensky nedocenená, hoci významne ovplyvňuje kariérne možnosti, duševnú pohodu aj finančnú nezávislosť žien. Rodové rozdiely v práci nie sú iba slovenským fenoménom.

„Ako sme uviedli už v marci pri príležitosti Medzinárodného dňa žien, priemerný rodový mzdový rozdiel v krajinách Európskej únie je 12,7 percenta. Práve o toľko menej zarobili ženy v roku 2022 v priemere na hodinu oproti mužom. Pre lepšiu predstavu by ženy museli odpracovať o 1,5 mesiaca viac v roku, aby tento rozdiel dorovnali,“ upozornil portál a doplnil, že nelichotivé je pre Slovensko aj porovnanie v rámci Indexu rodovej rovnosti EÚ.

Slovensko výrazne zaostáva

Slovensko v roku 2024 dosiahlo skóre 59,9 bodu zo 100 a umiestnilo sa na 22. mieste z 27 krajín. Vo vyrovnávaní postavenia žien a mužov v práci a doma tak Slovensko výrazne zaostáva za európskym priemerom.

Ženy súčasne nesú výrazne vyššiu záťaž neplatenej práce v domácnosti, čo potvrdzujú aj výskumy. Ako portál spresnil, na Slovensku strávia ženy neplatenými činnosťami v priemere približne 33 hodín týždenne, pričom muži necelých 18 hodín. Ženy tak doma odpracujú približne o 15 hodín viac týždenne než muži.

„Podobná priepasť existuje aj na úrovni EÚ. Ženy v priemere venujú neplatenej práci viac ako štyri hodiny denne, čo je zhruba o dve hodiny denne viac ako muži. Aj vďaka širšej podpore otcovskej dovolenky a služieb starostlivosti však niektoré krajiny, najmä severské štáty, dosahujú vyrovnanejšie delenie povinností,“ priblížil portál Kariera.sk.

Vyrovnanejšie partnerstvo prináša benefity

Katarína Tešla doplnila, že v porovnaní s vyspelými štátmi je vidieť, že vyrovnanejšie partnerstvo v rodine prináša benefity. „Ženy sa môžu plnohodnotnejšie realizovať aj v kariére a muži sa aktívnejšie podieľajú na výchove detí. Takýto model je prospešný pre celú spoločnosť,“ dodala s tým, že pozitívne príklady zo zahraničia by mohli byť inšpiráciou aj pre Slovensko.

Ako portál ďalej upozornil, nerovnomerné rozdelenie povinností neovplyvňuje len voľný čas žien, ale aj ich profesionálny život, pretože ženy majú menej času a energie na kariérny rast, ďalšie vzdelávanie či prijímanie náročnejších pracovných úloh. V rámci EÚ ženy tvoria približne 35 percent manažérov.

„Ďalším problémom je, že na Slovensku využívajú rodičovskú dovolenku predovšetkým ženy. Podiel otcov na rodičovskej dovolenke dlhodobo dosahuje len okolo dvoch percent, takže starostlivosť o malé deti zostáva takmer výhradne na matkách,“ spresnil portál s tým, že pozitívnym trendom je však nárast počtu otcov, ktorí čerpajú materské. Aktuálne ide o každého štvrtého.

Prehlbovanie rodových nerovností

Analýza Inštitútu finančnej politiky ukázala, že to má reálny dopad na skorší návrat matiek do zamestnania. „Kým polovica matiek nastupuje do práce až po 33 mesiacoch od pôrodu, ak bol v rodine na materskej otec, matky sa vracajú v priemere už po 25 mesiacoch,“ doplnil portál.

Nerovné rodové rozdelenie domácich povinností súčasne prehlbuje rodové nerovnosti a negatívne vplýva na psychické zdravie žien. Dlhodobé preťažovanie totiž môže viesť k frustrácii, vyhoreniu či pocitu nespravodlivosti.

Portál Kariéra.sk preto pri príležitosti Dňa matiek apeluje na verejnosť a zamestnávateľov, aby ocenili prínos matiek nielen slovami, ale aj skutkami.

„Spravodlivejšie prerozdelenie povinností v domácnostiach a rodinách by uľahčilo ženám zladiť pracovný a súkromný život, umožnilo im naplno rozvíjať svoj talent v kariére a zároveň by zlepšilo rodinnú pohodu,“ uzavrel portál.