Ministerstvo financií pripravilo ďalšie novinky v investičných službách, ktoré ovplyvnia investorov

Ministerstvo financií dalo do pripomienkového konania novelu zákona o cenných papieroch a investičných službách a novelu zákona o burze cenných papierov. Hlavným cieľom návrhu je transpozícia viacerých európskych smerníc, ktoré majú zlepšiť reguláciu trhov s finančnými nástrojmi a podporiť prístup malých a stredných podnikov ku kapitálu.

Posilnenie ochrany drobných investorov

Napríklad smernica 2024/790 zakazuje takzvané platby za tok pokynov. „Týmto sa európski legislatívci snažili eliminovať možnosť, aby makléri dostávali provízie za presmerovanie obchodov na konkrétne obchodné platformy. To sa v minulosti často dialo, pričom dôsledky tohto kroku niesol v praxi len drobný investor,“ vysvetlil pre SITA finančný analytik OVB Allfinanz Slovensko Marián Búlik.

Takto vzniká podľa neho legislatívny základ na odstránenie tohto konfliktu záujmov a mala by sa posilniť objektivita pri výbere obchodného miesta. Rovnaký zámer má plniť aj zákaz provízií za neodporúčané investičné služby, napríklad skrytých modelov poskytovania odmien pri ETF fondoch.

Smernica ďalej znižuje hranicu pre zaradenie medzi kvalifikovaných investorov z 500-tisíc na 250-tisíc eur finančných aktív. Ak takýto investor splní aj odborné skúsenosti a vzdelanie, bude mať prístup k širšej ponuke produktov. Smernica tiež zaviedla povinné zverejňovanie benchmarkov porovnávajúcich výkonnosť produktov s trhovými indexmi. „Investori by tým pádom mali mať lepší prehľad o tom, či ich investícia zaostáva alebo prevyšuje priemerné výsledky,“ skonštatoval Búlik.

Implementácia smernice na Slovensku

Keďže však smernica nie je nariadenie, a tým pádom je na každom štáte, ako implementuje kľúčové zásady do svojej legislatívy, je podľa analytika otvorenou otázkou, do akej miery sa kľúčové zámery smernice podarí implementovať do praxe na Slovensku. Napríklad pri platbách za tok pokynov dostala kompetenciu dozoru NBS ako najvyšší orgán dohľadu nad finančným trhom.

„Avšak v texte novely nevidím špecifické zmeny, ktoré by poukazovali na začlenenie kľúčových princípov novely do zákona. Alebo, inak povedané, novela obsahuje všeobecné formulácie typu zavedenia povinnosti „jasnej identifikácie investičného prieskumu“ pri vytváraní benchmarkov a zverejňovania nákladov na prieskumy. To by malo zabraňovať skrytým províziám, resp. zakazuje kombinované platby za investičné služby a prieskumy, ak by viedli ku konfliktu záujmov. To by malo zase brániť použitiu skrytých modelov poskytovania odmien pri ETF fondoch. Je teda možné, že aplikáciu konkrétnych zmien na trhu prinesú ešte vykonávacie vyhlášky, ktoré budú nasledovať po schválení zákona,“ uzavrel Búlik.