Slovenské dôchodky v ohrození: Prečo sa nespoliehať len na štátne piliere?

Takmer dva milióny Slovákov si sporia na dôchodok v druhom pilieri a viac ako milión má aj tretí pilier. Investičný analytik FinGO.sk Jakub Nagy však varuje, že spoliehať sa len na štátne dôchodkové piliere je priveľmi optimistické. „Najlepšie sporenie je také, ktoré máme vo vlastných rukách,“ hovorí Nagy.

Na penziu by sme sa mali tešiť. Studená sprcha však nastáva pri pohľade na prognózy štátnych dôchodkov. Slovensko starne a demografický vývoj je dlhodobo nepriaznivý a neúprosný. Valorizácia dôchodkov zároveň nestíha držať krok s infláciou. „Na dôchodkové riešenia v gescii štátu by som sa rozhodne nespoliehal,” varuje Nagy.

Prečo je tretí pilier atraktívny?

Na dôchodkové starobné sporenie v druhom pilieri odchádzajú štyri percentá z povinných odvodov do indexových fondov. Nagy odporúča mladým sporiteľom nevystupovať z druhého piliera a nechať peniaze zarábať.

Tretí pilier je atraktívny najmä vďaka príspevku zamestnávateľa. Bez tohto príspevku podľa Nagyho nedáva ekonomický zmysel kvôli vysokým poplatkom. „Ľudia, ktorí pri treťom pilieri takýto zamestnanecký benefit nemajú, môžu na dôchodok investovať oveľa efektívnejšie,“ vysvetľuje odborník.

V oblasti dôchodku nie je podľa jeho slov racionálne spoliehať sa len na nástroje, ktoré politici priebežne menia. Štát už v minulosti urobil niekoľko zásahov nielen do druhého, ale aj do tretieho piliera.

Dôležitá je diverzifikácia

Nagy odporúča začať investovať individuálne čo najskôr. Na trhu existuje veľké množstvo efektívnych investičných nástrojov. „Dôležité je začať investovať čo najskôr a nenechať úspory len na bežnom účte,“ prízvukuje odborník.

Ideálna investícia neexistuje, dôležitá je diverzifikácia. „Odporúčam investície vhodne diverzifikovať, teda rozložiť ich do viacerých aktív,“ hovorí Nagy. Na investovanie na dôchodok sú najvhodnejšie indexové ETF fondy kopírujúce vývoj akciových trhov.

Nagy dodáva, že aj pre starších ľudí, ktorí sa do penzie chystajú o 3 či 5 rokov, existuje priestor na zaujímavé portfólio. Investície by mali byť rozložené do rôznych tried aktív ako sú reality, dlhopisy alebo zlato.