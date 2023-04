Ministerstvo financií bude apelovať na poslancov, aby pristupovali k verenej kase zodpovedne

Ministerstvo financií SR bude apelovať na poslancov Národnej rady SR, aby pristupovali k verenej kase zodpovedne. Na tlačovej besede to uviedol štátny tajomník ministerstva financií Marcel Klimek.

Reagoval tak na analýzu Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz (INESS), podľa ktorej má Slovensko v pomere k priemernej mzde jeden z najštedrejších dávkových systémov v rodinnej oblasti na svete.

Líder hnutia OĽaNO Igor Matovič pritom predložil do parlamentu návrh na zníženie daňového zaťaženia matiek, mladých ľudí a trvalé zavedenie zvýšeného daňového bonusu.

„Prorodinná politika je legitímna politická agenta, vláda posúva Slovensko z posledných priečok na špicu. Zároveň však platí za verejné financie, že sa treba prikrývať takou perinou, na akú mame,“ povedal štátny tajomník rezortu financií. Niektoré opatrenia predložené do parlamentu sú podľa neho zrejme už výsledkom predvolebnej kampane.

„Ministerstvo financií sa bude kvalifikovane vyjadrovať k tým návrhom, ktoré prejdú prvým čítaním. Bude apelovať na poslancov, aby pristupovali k verejnej kase zodpovedne,“ dodal Klimek.

Rodičia s dvomi deťmi, ktorí obaja zarábajú priemernú mzdu, podľa analýzy INESS získajú za päť rokov od štátu 91-tisíc eur. Mesačne to predstavuje 1 395 eur, čo je viac ako súčasná čistá priemerná mzda pracujúceho človeka.

Rodina tak získa viac, ako keby žena nemala deti a naďalej pracovala. Inštitút tak reagoval na legislatívny návrh lídra hnutia OĽaNO Igora Matoviča, v ktorom navrhuje zníženie daňového zaťaženia matiek, mladých ľudí a trvalé zavedenie zvýšeného daňového bonusu.

Líder hnutia OĽaNO Igor Matovič predložil do parlamentu návrh, aby matky detí vo veku do 15 rokov s hrubým príjmom do dvoch tisíc eur neplatili zo svojej mzdy daň z príjmu. Ak takáto matka zarába v hrubom viac ako dvetisíc eur, z príjmu presahujúceho túto sumu by už matka daň z príjmu zaplatila. Rovnaké pravidlá sa majú vzťahovať aj na mladých ľudí do 25 rokov. Aj oni by mali mať nárok na špeciálnu výšku nezdaniteľnej časti základu dane, čo by ich oslobodilo od platby dane z príjmu do výšky dvetisíc eur mesačne v hrubom.

Ak by parlament návrh schválil, podľa Matoviča by si to vyžiadalo 500 miliónov eur. Tieto výdavky chce vykryť zrušením stropu na platenie sociálnych odvodov, ktorý je v súčasnosti na úrovni sedemnásobku priemernej mzdy na Slovensku spred dvoch rokov. Tento krok by sa tak negatívne dotkol zamestnancov, ktorí v hrubom zarábajú viac ako 8 477 eur mesačne. Vďaka tomu by štát podľa Matoviča získal okolo 100 miliónov eur. Ďalšie financie chce získať znížením podvodov pri platení daní, kde sú podľa Matoviča stále rezervy.