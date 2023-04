Rodičia s priemernou mzdou a dvomi deťmi získajú za päť rokov od štátu 91-tisíc eur

Slovensko má jeden z najštedrejších dávkových systémov v rodinnej oblasti na svete, v pomere k priemernej mzde.

Rodičia s dvomi deťmi, ktorí obaja zarábajú priemernú mzdu, získajú za päť rokov od štátu 91-tisíc eur. Mesačne to predstavuje 1 395 eur, čo je viac ako súčasná čistá priemerná mzda pracujúceho človeka. Rodina tak získa viac, ako keby žena nemala deti a naďalej pracovala. V tlačovej správe na to upozorňuje Inštitút ekonomických a spoločenských analýz (INESS).

Inštitút tak reaguje na legislatívny návrh lídra hnutia OĽaNO Igora Matoviča, v ktorom navrhuje zníženie daňového zaťaženia matiek, mladých ľudí a trvalé zavedenie zvýšeného daňového bonusu.

Dramatický nárast výdavkov

Opatrenia navrhované Igorom Matovičom sú podľa INESS súčasťou výdavkov rodinnej politiky, ktoré v poslednom období dramaticky narástli.

„Ich ďalšie zvyšovanie preto považujeme vzhľadom na obrovský deficit verejných financií Slovenska za nezodpovedné. Poslanecký návrh má tieto výdavky ešte zvýšiť, a to bez analýzy dopadov a prínosov,“ upozorňuje inštitút.

Len v tomto roku podľa INESS vzrástli výdavky na rodinnú politiku o tretinu. To predstavuje nárast takmer o jednu miliardu eur na 2,7 miliardy eur, čo je viac ako výdavky na základné a stredné školy dohromady.

Rozdiely v platoch matiek a otcov majú podľa INESS svoje priame a nepriame dôvody, ktoré sa nedajú odstrániť ani trvalo znížiť daňovou politikou štátu. „Potrebné sú iné nástroje, pričom práve štedrosť rodinnej politiky a dĺžka zostávania matiek v domácnosti prispievajú k rastu tohto rozdielu,“ dodal inštitút.

Návrh Igora Matoviča

Matky detí vo veku do 15 rokov s hrubým príjmom do dvoch tisíc eur nemajú platiť zo svojej mzdy daň z príjmu. Ak takáto matka zarába v hrubom viac ako dvetisíc eur, z príjmu presahujúceho túto sumu by už matka daň z príjmu zaplatila.

Rovnaké pravidlá sa majú vzťahovať aj na mladých ľudí do 25 rokov. Aj oni by mali mať nárok na špeciálnu výšku nezdaniteľnej časti základu dane, čo by ich oslobodilo od platby dane z príjmu do výšky dvetisíc eur mesačne v hrubom. Vyplýva to z návrhu novely zákona o dani z príjmov, ktorý do parlamentu predložil Matovič.

Ak by parlament návrh schválil, podľa Matoviča by si to vyžiadalo 500 miliónov eur. Tieto výdavky chce vykryť zrušením stropu na platenie sociálnych odvodov, ktorý je v súčasnosti na úrovni sedemnásobku priemernej mzdy na Slovensku spred dvoch rokov. Tento krok by sa tak negatívne dotkol zamestnancov, ktorí v hrubom zarábajú viac ako 8 477 eur mesačne.

Vďaka tomu by štát podľa Matoviča získal okolo 100 miliónov eur. Ďalšie financie chce získať znížením podvodov pri platení daní, kde sú podľa Matoviča stále rezervy.