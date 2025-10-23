Superodpočet na výskum a vývoj láka rekordný počet firiem, Slovnaft je opäť na vrchole

Jubilejný desiaty rok uplatňovania superodpočtov na výskum a vývoj sa podľa analytikov môže zapísať do histórie ako rekordný. Napriek tomu, že sadzba superodpočtu zostala na úrovni 100 percent, záujem firiem o túto formu daňovej úľavy výrazne rastie.
Znížená sadzba
Podľa analýzy spoločnosti CRIF – Slovak Credit Bureau sa počet čerpateľov superodpočtu za rok 2024 zvýšil na päťsto spoločností, ktoré si spolu uplatnili viac než 230 miliónov eur a na daniach z príjmov ušetrili takmer 48,5 milióna eur.
Superodpočet na výskum a vývoj využilo rekordných 541 firiem, na dani z príjmov ušetrili vyše 50 miliónov eur
„Ak by sa situácia v podávaných daňových priznaniach vyvíjala podobne ako v predchádzajúcom roku, mohol by výsledný superodpočet za rok 2024 dosiahnuť viac ako 300 miliónov eur a počet jeho čerpateľov prevýšiť šesťstovku,“ uviedla analytička CRIF Jana Šnircová. Takéto hodnoty by podľa nej znamenali historické rekordy.
Oproti roku 2022, keď sa sadzba znížila z 200 na 100 percent, už firmy prekročili objem čerpaného superodpočtu aj počet žiadateľov. Priemerný superodpočet sa pohybuje na úrovni 461-tisíc eur a počet spoločností s uplatnenou hodnotou nad milión eur je takmer rovnaký ako vlani. V doterajších zoznamoch sa nachádza 298 firiem s odpočtom nad 100-tisíc eur a 43 s hodnotou presahujúcou milión eur.
Slovnaft na vrchole
Rebríčku dominuje, rovnako ako v predošlom roku, Slovnaft, ktorý si uplatnil superodpočet vo výške takmer 22,9 milióna eur. Rafinéria realizuje štyri projekty, z toho dva nové zamerané na spracovanie obnoviteľných surovín v existujúcich zariadeniach. Za ňou nasledujú technologické a priemyselné spoločnosti ako ESET, MTS, Saneca Pharmaceuticals či Continental Tires Slovakia, ktorých odpočty sa pohybujú okolo deviatich miliónov eur.
Prvú desiatku dopĺňajú Evonic Fermas, Continental Automotive Systems Slovakia, Yanfeng International Automotive Technology Slovakia, Schaeffler Kysuce a potravinárska spoločnosť Domäsko.
Superodpočet prelomil rekordy, stúpol počet firiem aj ušetrené milióny
Medzi miliónovými nováčikmi sa objavila spoločnosť ZF Slovakia, ktorá si uplatnila superodpočet vo výške takmer tri milióny eur. Trnavský závod patrí do nemeckého koncernu ZF a zameriava sa na vývoj a výrobu spojok a komponentov pre elektromobilitu. Ďalšími úspešnými debutantmi sú Micro-Epsilon Inspection z Bratislavy a NKH zo Serede, ktoré síce neprekročili hranicu milióna, no prispeli k rastu celkového objemu superodpočtov.
Priebežné výsledky
Z prvej ligy výskumno-vývojových projektov však vypadli U. S. Steel Košice a Železiarne Podbrezová. Obe firmy síce deklarovali výdavky na výskum v miliónových sumách, no pre dosiahnutú stratu si superodpočet v daňovom priznaní uplatniť nemohli. Vývoj u ďalších potenciálnych lídrov, ako Siemens, Siemens Healthcare, GlobalLogic Slovakia či NESS KE, zatiaľ nie je známy – práve ich výsledky môžu rozhodnúť o tom, či rok 2024 prekoná doterajšie rekordy.
Superodpočet ušetril slovenským firmám napriek poklesu záujmu 45 miliónov eur, najviac pomohol Slovnaftu
Podľa Jany Šnircovej z CRIF sú priebežné výsledky mimoriadne priaznivé, no zázračný skok sa nepredpokladá. „Nepredpokladáme masívne prírastky objemu ani počtu čerpateľov. Do prekonania rekordu z roku 2021, keď platila dvojnásobná sadzba, stále chýba viac ako 55 miliónov eur a do rekordu v počte subjektov ešte 44 uplatniteľov,“ uviedla.