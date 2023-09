Matovič sa chváli tehotenským 1 800 eur, čo hovoria oficiálne štatistiky? (komentár)

Bývalý premiér, exminister financií a líder koalície Obyčajní ľudia a priatelia Igor Matovič sa v televíznej debate televízie Markíza Na telo pochválil tým, že sľub o zavedení tehotenskej dávky jeho hnutie presadilo dvojnásobne lepšie, ako ho avizovalo zaviesť pred parlamentnými voľbami v roku 2020.

„Napríklad tehotenský príspevok sme sľúbili zaviesť, aby tehotná mamička už od štvrtého mesiaca tehotenstva mala 200 eur mesačne na dieťa do nástupu na materskú, to znamená, že sme sľúbili 900 eur, lebo 4,5 mesiaca krát 200 eur je 900 eur. Na základe nášho tehotenského príspevku dostávajú dvojnásobne viac, 1 800 eur, v priemere 300 eur mesačne, až do dňa pôrodu,“ povedal Igor Matovič v televíznej debate.

Nejako to nevychádza

Pán expremiér a exminister financií, prepáčte, ale mne to nejako nevychádza… Ak ste sumu 900 eur vypočítali ako 4,5-násobok sumy 200 eur, tak prečo je potom zrazu čiastka 1 800 eur 6-násobkom sumy 300 eur? Ako je možné, že ste celkovú výšku tehotenskej dávky zdvojnásobili (z 900 eur na 1 800 eur), kým sumu mesačnej dávky ste zvýšili na 1,5-násobok (z 200 eur na 300 eur)? Ako by povedal nemenovaný policajný hovorca, „hm, to mi nevychádza“.

Poďme však na tvrdé fakty. Na tehotenský príspevok má tehotná mamička nárok od začiatku 13. týždňa tehotenstva, resp. od začiatku 27. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu. Túto dávku tak poberá 28 týždňov, teda 196 dní, čo je približne 6,5 mesiaca.

Teda už prvý výpočet Igora Matoviča nesedí. Ak mala tehotenská dávka pôvodne dosiahnuť 200 eur, tak pri 6,5 mesiaci jej poberania by tehotná žena dostala 1 300 eur, a nie 900 eur.

Ani druhý výpočet exministra financií nesedí. Tehotenská dávka rozhodne nedosahuje v priemere 300 eur mesačne. Oficiálna štatistika Sociálnej poisťovne hovorí o tom, že priemerná výška tejto dávky za júl tohto roka bola 218,08 eura. Teda žiadnych 300 eur, ale 218 eur.

Museli by zarábať 2-tisíc eur v hrubom

Tehotenská dávka sa počíta tak, že tvorí 15 percent z denného vymeriavacieho základu nemocensky poistenej tehotnej mamičky, ktorý mamička vykázala za predošlý rok. Zjednodušene povedané – na to, aby tehotná žena dostávala tehotenskú dávku 300 eur mesačne, musela v predošlom roku zarábať v hrubom 2 000 eur mesačne.

To nám chce pán exminister financií s pokojom Angličana tvrdiť, že priemerný hrubý zárobok tehotnej ženy bol vlani 2 000 eur mesačne?

Hm, to mi zasa nejako nevychádza, keďže priemerná mzda zamestnanca na Slovensku v minulom roku predstavovala 1 304 eur. Ženy pritom zarábajú menej ako muži, teda priemerná hrubá mzda ženy bola isto nižšia.

Okrem toho, nezabúdajme na to, že na tehotenskú dávku majú nárok aj nemocensky poistené živnostníčky, a tie vo väčšine prípadov platia minimálne sociálne odvody, teda máloktorá z nich má nárok na 300-eurovú tehotenskú dávku.

Nech počítam, ako počítam, žiadny dvojnásobne splnený sľub o zavedení tehotenskej dávky mi z toho nevychádza…