Matovičova „atómovka“ neprešla, mladí a matky s deťmi s príjmom do 2-tisíc eur si neprilepšia

Parlament neposunul do ďalšieho legislatívneho procesu návrh lídra hnutia OĽaNO Igora Matoviča, aby matky detí vo veku do 15 rokov s hrubým príjmom do dvoch tisíc eur neplatili zo svojej mzdy daň z príjmu.

Rovnaké pravidlá sa mali vzťahovať aj na mladých ľudí do 25 rokov. Ak takáto matka alebo mladý človek do 25 rokov zarábajú v hrubom viac ak dvetisíc eur, z príjmu presahujúceho túto sumu by už daň zaplatili.

Návrh podporilo 57 poslancov, traja boli proti a 62 poslancov sa hlasovania zdržalo.

Mesačná nezdaniteľná suma

Expremiér Matovič navrhoval pre mladých ľudí vo veku do 25 rokov a matky detí vo veku do 15 rokov zaviesť ročnú nezdaniteľnú časť základu dane vo výške 16-násobku priemernej mzdy na Slovensku spred dvoch rokov.

V budúcom roku by išlo o 16-násobok sumy 1 304 eur, teda o 20 864 eur. Mesačná nezdaniteľná suma by tak v budúcom roku dosiahla 1 738,66 eura.

Pri hrubej mzde vo výške 2 000 eur zaplatí zamestnanec sociálne poistenie v sume 188 eur a zdravotné poistenie v sume 80 eur.

Daňové zvýhodnenie

Základ dane pre mladých ľudí vo veku do 25 rokov a matky detí vo veku 15 rokov by tak predstavoval 1 732 eur.

„Prijatím návrhu zákona by tak vybrané skupiny fyzických osôb pri hrubej mzde do 2 000 eur vďaka zvýšenej nezdaniteľnej časti základu dane neplatili daň z príjmu,“ uvádza sa v návrhu. Takéto daňové zvýhodnenie by sa netýkalo mladých ľudí do 25 rokov, ktorí sú živnostníkmi a uplatňujú si paušálne výdavky.

Líder hnutia OĽaNO tiež navrhoval zo zákona o dani z príjmov vypustiť prechodné ustanovenia, ktorými sa daňový bonus na deti vo výške 140 eur uplatní poslednýkrát za december 2024.