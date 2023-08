Odvahu vypýtať si vyšší plat majú skôr muži, ženy ovplyvňuje viacero faktorov

Ženy zarábajú menej ako muži na rovnakých pozíciách a navyše majú strach vypýtať si vyšší plat. Muži s tým taký problém nemajú. Až

60 % mužov si v zamestnaní od svojho nadriadeného alebo nadriadenej vypýtalo zvýšenie príjmu. S rovnakou situáciou má pritom skúsenosť len 40 % žien. Vyplýva to z prieskumu 2muse pre 365.bank.

Na obavy vplýva viacero faktorov

Na obavy žien vplýva pritom niekoľko faktorov. Jedným z nich je aj stereotypné vnímanie postavenia mužov a žien v spoločnosti. Napriek tomu, že sa čoraz viac otcov zapája do činností, stále je toho viac na ženách.

„Aj z tohto dôvodu sú veľakrát nútené pracovať na nižších pozíciách a majú obavy vypýtať si viac. Napriek množstvu mimopracovných povinností však zvládajú ženy svoju náplň práce rovnako dobre a v rovnakom objeme ako muži,“ hovorí personálna riaditeľka v 365.bank Soňa Sochová.

Nízke sebavedomie a ostych

Podľa jej slov sa nižšie sebavedomie žien prejavuje aj tým, že sú ochotnejšie prijať prvú pracovnú ponuku od zamestnávateľa, či znižovať svoje pracovné alebo platové očakávania. Predovšetkým v prípade, ak boli na materskej či rodičovskej dovolenke.

Ženy majú ostych požiadať o vyšší plat, a to aj napriek tomu, že s výškou svojho príjmu sú poväčšine nespokojné. Dokonca až štvrtina tvrdí, že z platu nedokáže vyžiť.

Snaha o zvýšenie platu

Pri snahe o zvýšenie platu odporúča Sochová veriť sebe, svojim schopnostiam a poriadne sa na vyjednávanie o plate pripraviť. Nadriadení si podľa nej cenia otvorenosť v komunikácii. A ak aj okamžite neodsúhlasia navýšenie podľa predstáv zamestnanca, väčšinou sa snažia hľadať finančný kompromis, ktorý by mohol byť tiež motivujúci a pre zamestnávateľa prijateľný.

Ak aj zamestnanec, žena alebo muž, uspeje a podarí sa mu vyrokovať si vyšší príjem, mal by so sumou, o ktorú sa mu dvihol plat, hospodáriť rozumne. Dôležité je, aby navýšený rozdiel mzdy každý mesiac nesmeroval celý automaticky do spotreby.

„Navýšenie platu je ideálnou situáciou, kedy by sme mali zvýšiť práve mesačnú sumu, ktorá pravidelne smeruje na tvorbu úspor a investovanie,“ uviedla vedúca PR v 365.bank Linda Valko Gáliková.