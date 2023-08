Máte problém splácať hypotéky s vyššími úrokmi ? Podľa odborníka treba konať hneď

Nárast úrokových sadzieb môže byť problém nielen pre žiadateľov o úver, ale aj pre terajších dlžníkov, ktorým končí fixácia. Tí sa môžu pre neschopnosť splácať úver s novými podmienkami dostať do problémov.

Ako povedal garant pre sektor úverov Universal maklérsky dom Marek Sokol, ak si klienti brali hypotekárny úver pred tromi rokmi, kedy boli úrokové sadzby približne na úrovni 0,8 % p. a., dnes ich čakajú ročné sadzby aj cez 4 %.

Problém treba riešiť s predstihom

V praxi to znamená, že úver vo výške 100-tisíc eur mal pred tromi rokmi mesačnú splátku 313 eur, dnes pokojne aj 430 eur. „V prípade vyšších úverov tak vie mesačná splátka vzrásť aj o ďalšie stovky eur,“ upozorňuje odborník.

Podľa dostupných štatistík by budúci rok mala končiť viazanosť výhodného úroku až 30 percentám hypoték, o rok neskôr dokonca 40 percentám. Najmä v prípade zmenených životných situácií preto treba podľa Sokola konať okamžite.

Vo všeobecnosti, aj vzhľadom na vývoj trhu, odporúča odborník riešiť problém s dostatočným predstihom, a to aj 6 až 12 mesiacov pred koncom fixácie.

„V takomto prípade si klient dokáže s dostatočným predstihom vopred zafixovať aktuálne platné úverové podmienky, a to aj napriek tomu, že má v súčasnosti stále platný úver v inej banke,“ vysvetľuje Sokol.

Predĺženie doby splatnosti

V prípade, ak už nastane zhoršenie vašej finančnej situácie a ako dlžník jednoducho nebudete schopný splácať vyššiu splátku, je podľa odborníka opäť najväčšou zbraňou čas. Ten je však v prípade nekonania zároveň aj najväčším rizikom.

„Ideálnym riešením pri každom klientovi by bolo vopred sa pripraviť na prichádzajúcu situáciu, a to napríklad odkladaním si určitej sumy peňazí, ktorá by rozdiel dokázala pokryť, aj keď len čiastočne. Pokiaľ má klient možnosť uskutočniť aj mimoriadne splátky, to je tiež jeden zo spôsobov, prostredníctvom ktorého si dokáže optimalizovať mesačnú splátku,“ hovorí Sokol.

Najčastejším riešením, pokiaľ je to možné, je predĺženie doby splatnosti tak, aby sa predĺžením lehoty splácania úveru znížila mesačná splátka. „V takomto prípade však klient preplatí na úvere výrazne vyššiu sumu,“ upozorňuje Sokol s tým, že dlžník častokrát ani nemá na výber a musí prijať túto verziu.

Navýšenie úrokových sadzieb

V najbližšom období sa ešte očakáva mierne navýšenie úrokových sadzieb, no následne by sa podľa Sokola už trh mohol zastabilizovať, a to v časovom horizonte približne dvoch rokov. Na druhej strane je však plánovanie takýchto predikcií podľa neho veľmi ťažké, nakoľko to závisí od množstva ekonomických faktorov.

„Z tohto pohľadu je preto nesmierne dôležité, aby sa hlavne v eurozóne podarilo zastabilizovať úroveň inflácie, čoho následkom by mohlo byť uvoľňovanie tzv. slučky na úrokových sadzbách,“ dodáva Sokol.