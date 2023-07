Na Slovensku fungujú tisícky finančných sprostredkovateľov. Ako si vybrať toho správneho?

Vybrať si finančného sprostredkovateľa môže byť pre mnohých ľudí výhodné. Zvyčajne majú odborné znalosti a skúsenosti v oblasti finančných trhov a investícií. Kvalitný finančný sprostredkovateľ sa snaží pochopiť vaše osobné finančné ciele, toleranciu k riziku a dlhodobé plány. Majú prístup k rôznym finančným produktom a službám, čo môže znamenať väčšiu flexibilitu pri dosahovaní vašich cieľov.

Taktiež môžu pomôcť s monitorovaním a správou vášho investičného portfólia. Seriózni finanční sprostredkovatelia podliehajú regulácii a musia dodržiavať prísne normy a etické štandardy. Ako si však vybrať toho najlepšieho?

Finančná gramotnosť je nízka

S peniazmi sa dostáva do kontaktu denne každý človek. Väčšina z nás si myslí, že s nimi vie zaobchádzať, realita je však úplne iná, čo dokazujú napríklad prieskumy finančnej gramotnosti žiakov a študentov, ale aj dospelých. Najvypuklejšie sa tento omyl prejavuje pri plánovaní: ak si z dvoch ľudí s rovnakým príjmom jeden nechá poradiť od profesionála, bude na tom s vysokou pravdepodobnosťou do budúcnosti finančne lepšie.

„Omylom mladých ľudí sú najmä chybné očakávania, ktoré produkt nedokáže naplniť alebo príliš rýchle jednanie, keď siahnu po prvej ponuke a nemajú chuť urobiť si porovnanie,“ hovorí finančný analytik OVB Allfinanz Slovensko Marián Búlik.

Hospodáriť s rovnakým príjmom môžete dobre aj zle. Všetko je to o finančnom plánovaní. A tam často zlyhávame. Treba začať od základu a až následne si dopriať viac. V praxi to znamená, že živitelia rodiny, teda tí, od ktorých závisí rodinný rozpočet, by mali mať zaistenú „finančnú trojnožku“, teda poistenie zabezpečujúce náhradu príjmu pri vážnych situáciách, vhodné sporenie pre financovanie či vylepšovanie bývania a dlhodobé dôchodkové sporenie.

Možností je veľa

Bežný človek nemá šancu vyznať sa v stovkách produktov, z ktorých si možno dnes na Slovensku vyberať. Tie sa navyše neustále menia, každú chvíľu pribudne niečo nové, resp. menia sa existujúce produkty. Finančný sprostredkovateľ je profesionál, ktorý má v popise práce rozumieť a vyznať sa vo finančných produktoch.

„Finančný sprostredkovateľ sa dokáže pozrieť na príjmy a výdavky a podľa životnej situácie a navrhnúť finančný plán. Čiže vybrať a vyskladať vhodné finančné produkty. A v neposlednom rade pomáha ľuďom riešiť finančné problémy: v situáciách, kde si bežný človek nevie poradiť a nedokáže si predstaviť cestu von z problému,“ objasňuje Búlik.

Napríklad pri vybavovaní hypotéky skúsený sprostredkovateľ vie, v ktorej banke má konkrétny klient šancu dostať najlepšie podmienky. „Na to, aby klient získal záväznú ponuku úveru na bývanie z každej banky, musel by podať viacero žiadostí o úver. Schvaľovatelia v bankách to však môžu pokladať za špekuláciu. Každá žiadosť sa totiž objavuje v úverovom registri individuálne, čo komplikuje cestu človeka k hypotéke,“ hovorí analytik Swiss Life Select Slovensko Peter Világi.

Ak sa klient nakoniec dohodne s jednou bankou, zväčša si musí ostatné banky, ktoré oslovil, obehnúť znova a vyžiadať si potvrdenia o nečerpaní úverov. Banky a poisťovne okrem toho dávajú klientom na výber len z vlastných produktov. Ľudia by si však mali vyberať z ponuky celého trhu a nie obmedzovať sa len na jednu inštitúciu.

Prehľad v rôznych etapách života

Význam spolupráce s finančným sprostredkovateľom sa zvyšuje počas zmien životných etáp klienta. Kvalitný sprostredkovateľ zabezpečuje klientom pravidelný servis a úpravu ich finančných produktov tak, aby odrážali ich skutočné potreby. Či už ide o financovanie bývania, správu úspor, investície, či poistnú ochranu života a majetku.

Ďalšou výhodou agenta je v tom, že vďaka dobrému prehľadu trhu vie upozorniť klienta na aktuálne novinky a akcie. Vďaka tomu môže klient uzavrieť dobré zmluvy za výhodnejšie ceny.

Význam sprostredkovateľa narastá pri servise celej rodiny. Ak zmluvy uzatvára v kontexte ostatných dojednávaných v rodine, agent ich vie nakombinovať tak, aby sa dopĺňali a klienti využili aj všetky možnosti zliav od finančných inštitúcií. Skúsený finančný sprostredkovateľ dokáže pomôcť aj pri poistných udalostiach či iných nepríjemných situáciách, ktoré človeka v živote postretnú.

Ako teda vybrať správne?

Pri výbere kvalitného finančného sprostredkovateľa by sme sa podľa Asociácie finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov mali riadiť niekoľkými pravidlami. Tým hlavným je, že sprostredkovateľa by sme si mali preveriť. Finančný sprostredkovateľ musí byť registrovaný v Národnej banke Slovenska.

Okrem riadneho predstavenia sa musí sprostredkovateľ povedať, pre ktorú organizáciu pracuje a ktoré finančné inštitúcie zastupuje. Ako potenciálnemu klientovi vám musí umožniť hodnoverné preverenie tejto spolupráce. Zároveň aj spomínané organizácie musia byť registrované v registri NBS a finančné inštitúcie, ktoré zastupujú, zverejnené na ich webových sídlach.

Správny sprostredkovateľ nepresviedča, ale riadne vysvetľuje a informuje. Zároveň má dobré referencie od svojich klientov a na činnosť nováčikov by mal dohliadať služobne starší kolega. Odborník by sa mal tiež zaujímať o vašu aktuálnu situáciu, existujúce portfólio produktov, o vaše potreby a plány do budúcnosti.

Sprostredkovateľ je povinný preveriť vaše skúsenosti s finančným trhom. Na základe toho určí spôsob komunikácie tak, aby vám všetky odborné informácie boli zrozumiteľné a jasné. Mal by vám dať dostatok času na rozhodnutie či ponúkaný finančný produkt použijete alebo nie. Za uzatvorenie zmluvy totiž zodpovedá klient osobne a preto je dôležité, aby vstúpil do vzťahu, ktorému rozumie.