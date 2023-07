Ľudia s ťažkým zdravotným postihnutím by mali dostávať vyšší príspevok od štátu, využiť ho však budú mocť len na konkrétne účely

Stovkám ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím by mal štát od začiatku budúceho roka poskytovať vyšší príspevok na kúpu pomôcky. Rezort práce a sociálnych vecí totiž navrhuje zvýšiť maximálnu zohľadňovanú sumu z ceny pomôcok „písací stroj na Braillovo písmo“ a „elektronická čítacia lupa prenosná“. Po tomto kroku by mali ľudia so zdravotným postihnutím dostávať od úradov práce a sociálnych vecí príspevok v mierne vyššej výške.

Pômocky budú drahšie

Ministerstvo práce a sociálnych vecí návrhom reaguje na zvýšenie cien materiálov, energií a ďalších nákladov spojených s výrobou a distribúciou týchto výrobkov, čo sa odrazilo na zvýšení ich ceny na trhu. Návrh, ktorý predložilo do pripomienkového konania, vypracovalo na základe odporúčania kategorizačnej komisie rezortu práce na posudzovanie návrhov na kategorizáciu pomôcok, ktorá je poradným orgánom ministra práce a sociálnych vecí.

Pomôže sa vyše 600 osobám

Členmi tejto komisie sú aj zástupcovia skupín organizácií za jednotlivé druhy zdravotných postihnutí. Zmena sa sa dotkne ročne približne 635 fyzických osôb s ťažkým zdravotným postihnutím.

„V prípade neprijatia predloženého návrhu by sa naďalej zohľadňovali ceny pomôcok maximálne v sumách, ktoré sú ustanovené v aktuálne platnom zozname pomôcok,“ uviedol rezort práce a sociálnych vecí. Úrady práce a sociálnych vecí by tak nezohľadňovali vyššiu cenu týchto pomôcok, čo by spôsobilo vyššiu finančnú spoluúčasť osôb s ťažkým zdravotným postihnutím.