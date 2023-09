Optimálna konsolidácia verejných financií by sa mala priblížiť k piatim percentám HDP, podľa Ódora sa môžeme dostať do nepríjemnej situácie (video)

Optimálna konsolidácia verejných financií sa blíži k 5 % hrubého domáceho produktu (HDP) za štyri roky. Po stredajšom rokovaní vlády to povedal predseda vlády Ľudovít Ódor. No nevyhnutné minimum sú 3 % HDP na štvorročnom horizonte, čo je teda približne 0,75 % ročne.

Potrebné sú viaceré kroky

„Potrebujeme opatrenia za istý objem peňazí a čím viac chceme riešiť investičný dlh a priority, tým väčší objem potrebujeme. Môžu nám pomôcť eurofondy,“ povedal Ódor.

Budúca vláda sa bude musieť podľa neho rozhodnúť, aký veľký bude konsolidačný balík. Aby sa krajina vrátila k zodpovedným verejným financiám, je potrebné urobiť viaceré kroky.

Požičiavame si oveľa drahšie

Európska komisia pred časom informovala, že Slovensko má 6-percentný deficit a sme najhoršou krajinou, a to ešte pred prijatými dodatočnými opatreniami. Východisková pozícia je dnes teda podľa Ódora už asi aj 6,5 %, resp. 8 až 10 mld. eur.

„Pred rokom sme boli medzi krajinami ako Írsko, Fínsko a Belgicko, teraz skôr medzi krajinami ako Grécko a nie veľmi ďaleko od Talianska. Požičiavame si oveľa drahšie, budeme s tým musieť niečo urobiť,“ uviedol Ódor.

Vysoké riziko

Zároveň doplnil, že z pohľadu budúcich tlakov starnutia je problém ešte vypuklejší. Z hľadiska dlhodobej udržateľnosti verejných financií sme momentálne vo vysokom riziku.

Zároveň krajina má viaceré investičné dlhy za zhruba 40 miliárd eur. Podľa Ódora je tak potrebné nielen konsolidovať, ale aj odstraňovať investičné dlhy a nachádzať peniaze na prioritné oblasti, ako napríklad na inovácie, školstvo, zdravotníctvo a bezpečnosť.

„Ak s tým nič neurobíme, tak už v horizonte dvoch vlád sa môžeme dostať do veľmi nepríjemnej situácie,“ povedal Ódor.

Výraznejšie upratovanie vo financiách

Ako ďalej pokračoval minister financií Michal Horváth, ak by Slovensko neprijalo potrebné opatrenia, dlh Slovenska do roku 2026 stúpne k 70 percentám HDP. Pri konsolidácii 0,5 % HDP by výsledok nebol podľa neho o nič lepší. Dlh by sa dostal nad hranicu 63 %.

„Až konsolidácia 5 % HDP by dokázala zastabilizovať mieru zadlženia pod hranicou 60 %. Ak by sme dlh chceli znižovať, upratovanie vo verejných financiách by malo byť ešte výraznejšie,“ poznamenal Horváth.

Konsolidačné opatrenia

To by však už mohlo podľa neho poškodiť ekonomiku krajiny, čo by malo negatívny vplyv na životnú úroveň. V budúcom roku by to mohol byť už 4,5-percentný deficit verejných financií s postupným poklesom v ďalších rokoch.

To si vyžaduje podľa Horvátha razantné úsilie v oblasti konsolidácie. V roku 2024 by vláda podľa tohto scenára mala nájsť konsolidačné opatrenia vo výške 2,1 % HDP, čo sú takmer 3 mld. eur a v ďalšom roku ďalších takmer 3 mld. eur.

„Celkovo na horizonte štyroch rokov sa dostávame ku konsolidácii vo výške 5 % HDP, teda 6 mld. eur,“ uviedol Horváth.