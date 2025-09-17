Šimečka kritizuje vládu za umlčiavanie opozície v parlamente, ľudí vyzval na ďalší protest – FOTO

„Usilujú sa čo najrýchlejšie, arogantne a bez vysvetlenia pretlačiť ďalšie kolo zdierania cez parlament,“ uviedla Veronika Remišová.
Martina Biróova
Vedúca domácej redakcie
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
PROTEST: Proti ožobračovaniu v Bratislave
Predseda hnutia Progresívne Slovensko (PS) a poslanec Národnej rady SR Michal Šimečka počas protestného zhromaždenia Proti ožobračovaniu organizovaného stranou Progresívne Slovensko na Námestí slobody v Bratislave. Bratislava, 16. september 2025. Foto: SITA/Milan Illík
Predseda Progresívneho SlovenskaMichal Šimečka vyzval na ďalší protest, ktorý sa uskutoční v utorok 23. septembra. Šimečka kritizuje vládnu koalíciu za to, že v parlamente „umlčala opozíciu“, tým, že skracuje debaty o skrátenom legislatívnom konaní aj riadnu debatu ku konsolidačnému balíku v Národnej rade SR na 12 hodín. Podľa neho sa vláda obáva rozpravy a toho, že by voliči zistili, čo sa na nich chystá – tzv. „Ficova chudoba“.

Vláda sa im chystá zobrať stovky eur zo mzdy, chystá sa zlikvidovať živnostenský stav a vyhlásiť vojnu pracujúcim ľuďom na Slovensku,“ uviedol Šimečka s tým, že „je to obrovská neúcta voči obyvateľom. A preto sa v utorok opäť postavíme takémuto ožobračovaniu ľudí,“ zdôraznil predseda Progresívneho Slovenska.

Podľa predsedníčky strany Za ľudíVeroniky Remišovej predviedla koalícia „vrchol arogancie a hrubosti“, keď svojvoľne prerušila diskusiu o vládnej konsolidácii a dokonca zabránila poslancom reagovať na ministra financií vo faktických poznámkach a znemožnila riadnu diskusiu o opatreniach, ktoré majú výrazný dopad na občanov.

Usilujú sa čo najrýchlejšie, arogantne a bez vysvetlenia pretlačiť ďalšie kolo zdierania cez parlament,“ uviedla. Vláda podľa Remišovej denne ukazuje, že jej už nezáleží vôbec na ničom, a zatiaľ, čo občanom berie čoraz viac, pokračujú „kšefty, zvýšené platy a rozhadzovanie peňazí na papalášske arogantné úlety“. Zároveň upozornila, že koalícia sa uchyľuje k praktikám „ktoré pripomínajú doby mečiarizmu a ktoré v demokratickej spoločnosti nemajú miesto“.

