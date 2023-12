Koľko nás vyjde tohtoročný mikulášsky balíček?

Mikulášske balíčky sú súčasťou tradičných osláv sviatku svätého Mikuláša, ktorý sa slávi v mnohých krajinách na svete. Oslavy sa obvykle konajú 5. alebo 6. decembra a majú rôzne formy a tradície v závislosti od kultúrnej a národnostnej príslušnosti.

Tu sú niektoré bežné aspekty tradície mikulášskych balíčkov:

Návšteva svätého Mikuláša: Tradične svätý Mikuláš chodí po domácnostiach a školách, kde stretáva deti. Má so sebou zvyčajne aj svojich spoločníkov, ako je anjel a čert. Svätý Mikuláš potom hodnotí, ako sa deti správali počas uplynulého roka.

Darčeky: Svätý Mikuláš obdarúva dobré deti darčekmi. Tieto darčeky sú často umiestnené v mikulášskych balíčkoch a môžu obsahovať sladkosti, hračky, knihy alebo iné drobnosti.

Sladkosti a plody: Mikulášske balíčky sú často plné sladkostí ako čokoláda, orechy, ovocie a sušené plody. Tieto sladkosti symbolizujú odmenu za dobré správanie.

List od svätého Mikuláša: Niekedy sú mikulášske balíčky sprevádzané osobným listom od svätého Mikuláša, ktorý obsahuje pochvalu za dobré činy a povzbudenie k ďalším pozitívnym krokom.

Obliekanie sa: V niektorých kultúrach sa deti alebo aj dospelí obliekajú do kostýmov svätého Mikuláša, anjela a čerta a navštevujú rôzne podujatia alebo domácnosti, kde darujú mikulášske balíčky.

Čokoláda zdražela

Analytik 365.bank Tomáš Boháček sa pozrel na to, koľko si na mikulášsky balíček musíme tohto roku pripraviť. Najdôležitejšou ingredienciou pre väčšinu sladkostí je čokoláda. Jej cena závisí najmä od vývoja na trhu kakaa, ktoré v tomto roku rástlo. Zvýšenie cien sa nevyhlo ani Slovensku, keď 100 gramov horkej čokolády zdraželo medziročne o takmer štvrtinu na 1,47 eura.

Dôvodom rastu bol podľa analytika nedostatok kakaa na svetových trhoch, keďže produkcia najväčších vývozcov, ako sú Pobrežie Slonoviny a Ghana, klesla o štvrtinu, najmä z dôvodu chorôb kakaovníkov a vyčíňania počasia. Napriek rastúcej cene však celosvetový dopyt po čokoláde naďalej rastie. Priemerná spotreba na obyvateľa v Európe je 5 kg za rok a očakáva sa, že do roku 2027 stúpne na 6 kg. Mikuláš si tak priamo za čokoládu bude musieť priplatiť.

Cena cukru tiež stúpla

Aby sa však z horkej čokolády stala sladkosť, je väčšinou nevyhnuté pridať do jej výroby aj ďalšie suroviny, častokrát vrátane cukru. „Aj v tomto prípade, si však Mikuláš priplatí, keďže medziročne sa cena tejto rafinovanej bielej pochutiny navýšila o bezmála 11 %. Nepriaznivé počasie, podľa odborníkov vyvolané efektmi klimatických zmien a javu El Niño, sa podpísali pod výpadok produkcie Indie a Thajska, ktoré sú po Brazílii najväčšími exportérmi cukru. Ani na tejto surovine sa tak určite Mikulášovi ušetriť žiaľ nepodarí,“ konštatuje Boháček.

Sladkosti sú však častokrát aj v rôznej spracovanej podobe, ako napríklad keksíky, ktoré sa nezaobídu bez čerstvých vajec, či mlieka ktoré tiež vzrástli v priemere o 25 %, resp. 8 % voči minulému roku. Do výroby však vstupuje aj múka, alebo maslo, ktorých ceny poklesli približne o desatinu, čo však nedokáže vykryť rast ostatných výrobných vstupov.

„Apropo keď sme pri výrobe, na ňu sú potrebné energie ako elektrina, alebo plyn a tie pre priemysel, ako neregulovanú spotrebnú skupinu, medziročne výrazne vzrástli,“ pokračoval ďalej analytik. Cena elektriny pre spracovateľov potravín sa pohybovala po väčšinu roka na úrovni zhruba na 115 eur za MWh a keďže približne tretinu z nákladov na výrobu pochutín tvoria energie, ani táto zložka Mikulášovi tento rok v cenách sladkostí nebude hrať do karát.

Ako je na tom ovocie?

Ani na ovocí sa toho veľa ušetriť nedá a ak opomenieme možnosť nakúpiť ich vo výraznej zľave, priemerná cena je, žiaľ, opäť vyššia. Za 1 kg sladkých jabĺk by Mikuláš v tomto roku zaplatil v priemere o 8 centov viac, alebo také pomaranče by sa mu predražili o viac ako 30 centov.

Ak by chcel Mikuláš čisto ušetriť, vyvarovať by sa mal aj exotike ako je mango, ktorého cena medziročne stúpla o viac ako 16 %. Cena niektorých orieškov ako arašidy, sa medziročne zvýšila o desatinu. Naopak, banány by mohli byť vhodnou voľbou, keďže ich cena klesla, rovnako tak ako cena mandarínok, na ktorých by Mikuláš mohol ušetriť aj 2 %.

„Summa summarum, mikulášsky balíček, po zohľadnení všetkých faktorov a s vyváženým obsahom sladkostí a ovocia, však bude stáť podľa našich prepočtov približne o 5 eur viac ako vlani,“ uvádza Boháček.

Ako teda ušetriť?

Niekedy Mikuláš uvažuje zvoliť aj nejakú formu výstrahy a namiesto sladkej odmeny, do čižmičky vloží uhlie. No ani v tomto prípade by si moc nepomohol, keďže cena 1 kg hnedého uhlia medziročne vzrástla o 3 centy.

Vhodnejším tipom pre Mikuláša by bolo zamyslieť sa nad množstvom položiek v jednotlivých výslužkách. „Plytvanie potravinami je vážny problém, ktorý má negatívny vplyv nie len na naše peňaženky, ale aj životné prostredie,“ upozorňuje Boháček.

Na Slovensku sa ročne vyhodí približne 2 milióny ton potravín, čo predstavuje približne 20 % celkovej spotreby. Spotrebitelia často nakupujú viac potravín, ako spotrebujú a nevedia ich správne skladovať. Produkcia potravín je zodpovedná za približne 1/3 celkových emisií skleníkových plynov.

Pozor na plytvanie

Práve pri vyšších cenách je podľa analytika ideálna príležitosť zamyslieť sa nad objemovou úsporou. „Ak by sa Mikuláš riadil týmto pravidlom, síce by bola tohtoročná nádielka čo do objemu skromnejšia, na druhej strane by sa do povedomia dostávala popri financiách aj ekológia, ku ktorej je deti skvelé viesť od útleho detstva. Pri správnom balanse, deti budú potešené aj tak, veď Mikuláš vždy niečo vymyslí,“ dodal Boháček.

Plytvanie potravinami je celosvetovým problémom, ktorý má negatívne dôsledky na životné prostredie, ekonomiku a sociálnu spravodlivosť. Aby sme minimalizovali plytvanie potravinami, mali by sme nákupy plánovať. Je dobré nakupovať len to, čo naozaj potrebujeme. Vyvarujte sa impulzívnym nákupom, ktorý môže viesť k nadmernej spotrebe.

Plytvanie potravinami je komplexný problém, a malé kroky každého jednotlivca môžu pomôcť vytvárať pozitívny vplyv na tento globálny problém.