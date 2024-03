Klub 500 nesúhlasí s formou zvyšovania minimálnej mzdy, ktorú predstavil minister Tomáš

Klub 500 zásadne nesúhlasí so zvýšením minimálnej mzdy na Slovensku formou zvyšovania percentuálneho podielu minimálnej mzdy na priemernej mzde v národnom hospodárstve. Tento zámer a novelu zákona o minimálnej mzde v piatok predložil rezort práce do pripomienkového konania, pričom minimálna mzda má byť 60 % priemernej mzdy, kým v súčasnosti to je 57 %.

Klub 500 zároveň upozorňuje, že za minimálnu mzdu v súčasnosti pracuje podľa odhadov okolo 200 tisíc zamestnancov, a to najmä v štátnej a verejnej sfére.

Minimálna mzda sa však dotýka všetkých zamestnancov, keďže sú na ňu naviazané aj príplatky za prácu cez víkend, v noci a vo sviatok.

Zvyšovanie príjmov štátneho rozpočtu

„Tým, že Slovensko má jedno z najvyšších daňovo-odvodových zaťažení práce v EÚ, sa tak samotné zvyšovanie minimálnej mzdy stalo nástrojom na zvyšovanie príjmov štátneho rozpočtu. Veď ako si máme vysvetliť fakt, že z minimálnej mzdy si štát na odvodoch a daniach zoberie 40 %?,“ pýtajú sa predstavitelia Klubu 500.

Zamestnávatelia upozorňujú, že do roku 2013 minimálna mzda rámcovo kopírovala nezdaniteľnú časť základu dane, pričom bola zavedená aj odvodová odpočítateľná položka. Znamenalo to, že zamestnanci s minimálnou mzdou neplatili takmer žiadnu daň z príjmu a výrazne nižšie odvody.

Zníženie daňovo-odvodového zaťaženia

Klub 500 je presvedčený, že najefektívnejšou cestou je zvyšovanie čistých príjmov osôb s minimálnou mzdou formou zvyšovania nezdaniteľnej časti základu dane. Toto je cesta, ktorá zníži celkové daňovo-odvodové zaťaženie zamestnancov na Slovensku, ktoré je jedno z najvyšších naprieč krajinami EÚ.

Slovensko má podľa prepočtov Klubu 500 už v súčasnosti jeden z najvyšších podielov minimálnej mzdy na priemernej mzde. Slovensko malo podiel 50 % v roku 2022 a bolo krajinou s druhým najvyšším podielom, pričom napríklad Holandsko malo len 37 %, Nemecko 38 %, Malta 39 %, Česko 41 %, Francúzsko 48 %.

Neférový návrh

Podľa názoru Klubu 500 ide zo strany ministra práce o zneužívanie právomocí verejného činiteľa, pretože takto predložený návrh je neférový a neseriózny.

„Klub 500 si vládnutie novej vlády takto nepredstavoval. Mali sme dosť „vládnutia“ vlád Igora Matoviča, Eduarda Hegera aj Ľudovíta Ódora a očakávali sme, že nová vláda a nová koalícia sa bude správať k zamestnávateľom oveľa férovejšie. Klub 500 sa necíti byť zodpovedný za to, ako štát hospodári, ale priamo sa nás dotýka to, že štát takto priamo vyťahuje peniaze od našich zamestnancov, aby vykrýval výdavky verejnej správy, ktoré zjavne nemá záujem znižovať. A to nie je fér,“ uzatvárajú zástupcovia najväčších zamestnávateľov.