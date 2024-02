KDH vyzýva Ficovu vládu prehodnotiť mimoriadnu daň pre banky, môže to mať dopad na hospodárstvo

KDH vyzýva vládu, aby prehodnotila mimoriadnu daň pre banky. Hnutie zároveň apeluje, aby získané prostriedky vláda dôsledne využívala na ozdravovanie verejných financií a nie na financovanie populistických zámerov koaličných strán.

Ako pokračoval ekonomický expert KDH Jozef Hajko, aj Európska centrálna banka (ECB) upozornila Slovensko, že ak uplatníme túto daň, sťaží to slovenským bankám vytváranie dodatočných kapitálových rezerv.

Pretože ich nerozdelené zisky klesnú, a tým sa zníži ich odolnosť voči hospodárskym otrasom. „To by malo negatívne dosahy na celé hospodárstvo, lebo by sa obmedzila schopnosť bánk poskytovať úvery,“ uviedol Hajko.

Alternatívne opatrenie

Kresťanskí demokrati minulý rok v lete navrhovali uplatnenie dočasného bankového odvodu solidarity, ktorý by predstavoval 0,2 percenta z pasív bánk očistených o vlastné imanie. Po takomto opatrení už legitímne siahla v roku 2011 vláda Ivety Radičovej, keď boli verejné financie v zlom stave.

„Po skúsenostiach z Talianska, kde vláda na jeseň 2023 vzala do úvahy aj odporúčania ECB, sme v KDH prišli v závere roka s alternatívnym opatrením, ktorým by bola daň zameraná na čistú úrokovú maržu bánk, teda na rozdiel medzi úrokovými sadzbami z úverov a vkladov. Motiváciou bolo, že čisté úrokové výnosy rástli na Slovensku rýchlejšie ako v mnohých ďalších štátoch EÚ,“ spresňuje Hajko.

Motivácia pre banky

Tento prístup presadzovalo KDH, aby motivovalo banky znižovať čistú úrokovú maržu, teda aby zvyšovali úroky na vkladoch a tlmili úroky na úveroch.

„To by akceptoval podnikový sektor a malo by to dosah i na bežných občanov, lebo by vznikol tlak na zvyšovanie úročenia ich vkladov v bankách. Tieto opatrenia by firemnú sféru i obyvateľov zasiahli najmenej,“ dodáva Hajko.