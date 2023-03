Kažimír dúfa, že niektorých politikov prestanú páliť prsty a nezavedú opätovne bankový odvod

Od poslednej finančnej krízy urobili centrálni bankári v Európe „kus roboty“. Na stredajšej tlačovej konferencii to povedal guvernér Národnej banky Slovenska (NBS) Peter Kažimír. Viacerí bankári sa síce podľa jeho slov sťažovali, že centrálne banky príliš regulujú.

Banky sú v dobrom stave

No aktuálne je práve to hodnotou, ktorá môže krajiny do veľkej miery ochrániť pred otrasmi na finančných trhoch. Situácia je podľa Kažimíra taká, že musia situáciu prísne monitorovať a vnímajú pokles apetítu finančných trhov poskytovať bankám kapitál. To má následne potom súvis so schopnosťou bánk v dostatočnom objeme poskytovať úvery.

„Avšak ubezpečujem, že slovenské banky sú vo veľmi dobrom stave, majú výbornú kapitálovú primeranosť,“ ubezpečil Kažimír.

Kapitálová vybavenosť bánk na Slovensku je podľa neho lepšia ako pred pandémiou. „Čo by sa mohlo zdať ako paradox, ale je tomu tak,“ doplnil Kažimír.

Bankový odvod

NBS je v úzkom kontakte s komerčnými bankami. So ziskovosťou narábajú podľa Kažimíra veľmi zodpovedne. Väčšina bánk neuvažuje o redistribúcii zisku, chcú si posilniť svoju likviditu. Taktiež aj počas pandémie zodpovedne pristupovali k tvorbe opravných položiek.

Na Slovensku, ale aj v Európe, vďaka regulácii v poslednom desaťročí, nie sú podľa Kažimíra žiadni „kostlivci“, alebo len minimum. Je o tom presvedčený.

„Ja len dúfam, že v tejto situácii prestanú niektorých našich politikov páliť prsty a nebudú sa hrať so zápalkami a nebudú chcieť opätovne zavádzať bankový odvod. V tejto situácii by to asi nebol najlepší nápad,“ dodal guvernér NBS.